Giuseppe Vignato sulla Festa della Repubblica

Belluno, 2 giugno 2022 – Buon compleanno alla nostra Repubblica. 76 anni da quando non c’è più la monarchia, da quando gli italiani, dopo le dinastie e il fascismo, hanno scelto con un referendum di avere un’Italia costituzionale.

Sento forte lo spirito di queste celebrazioni e penso ai giovani, all’importanza che venga insegnata nelle scuole la motivazione di questo passaggio. Alle celebrazioni del pre pandemia il nostro presidente Mattarella parlava dell’impegno collettivo per rilanciare il Paese, credendo nella sua modernizzazione, e della concezione di un bene comune che ci ha portato ad essere parte dell’Unione Europea, pensiamo all’importanza di questo aspetto alla luce della guerra in Ucraina. Sono temi su cui dobbiamo riflettere; anche partendo dal piccolo, dalle nostra comunità e dalla città di Belluno, possiamo e dobbiamo contribuire a realizzare un mondo in pace, in cui i diritti della persona e dei popoli trovino piena attuazione.

Quello che ha portato alla Repubblica è stato un referendum. Esprimo oggi il concetto di importanza, oltre che ad andare a votare alle amministrative, a prendere parte proprio al referendum del 12 giugno che riguarda uno dei cardini della democrazia, cioè la giustizia.

Giuseppe Vignato