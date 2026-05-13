Suicidio medicalmente assistito. Nota del Gruppo consiliare Partito democratico veneto

Venezia, 13/05/2026 – La proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito torna al centro dell’agenda istituzionale del Consiglio regionale del Veneto.

Un passaggio che riteniamo di grande importanza, perché l’approvazione da parte del Veneto di questa normativa rappresenterebbe una doverosa risposta ai ripetuti solleciti della Corte costituzionale e costituirebbe, a sua volta, un perentorio richiamo al Parlamento affinché venga approvata una legge statale in materia.

La delicatezza e profondità del tema richiede il massimo e reciproco rispetto delle diverse sensibilità. Questo è il punto di partenza irrinunciabile che auspichiamo si traduca in un dibattito di alto livello tra le diverse rappresentanze politiche che siedono nell’assemblea legislativa del Veneto.

Per i Democratici il pluralismo è una ricchezza. E siamo convinti che la libertà di coscienza sui temi etici possa e debba contemperarsi con l’esigenza di arrivare a una sintesi che tuteli un altro diritto fondamentale: quello all’autodeterminazione di ciascuna persona.

La “Pietas” rispetto a sofferenze insopportabili, la compassione, l’immedesimazione nel dolore degli altri deve essere la bussola che orienta il legislatore. Le cure palliative, il supporto psicologico, le terapie del dolore e riabilitative devono essere offerte a tutti, e garantite immediatamente a tutti coloro che ne facciano richiesta: le liste d’attesa sono inconcepibili e inaccettabili di fronte alle gravi sofferenze di una vita in fase terminale. Peraltro, la letteratura internazionale e la pratica clinica evidenziano che un’adeguata disponibilità di cure palliative è in grado di prevenire o far rientrare le domande e il ricorso alla morte medicalmente assistita.

La libertà delle persone e la loro dignità di fronte alla sofferenza e alla morte devono essere tenute assieme rispettando le diverse sensibilità di uno stato laico: è compito – finora eluso – del legislatore coniugarle con equilibrio.

Partito Democratico Veneto