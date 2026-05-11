Sport Unlimited, esordio da applausi: otto atleti alla Venice Caorle Triathlon 2026

Caorle, 11/05/2026 – Esordio nel mondo del triathlon per la Sport Unlimited, protagonista alla Venice Caorle Triathlon 2026, manifestazione organizzata da Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD con il patrocinio della Città di Caorle, che si è svolta ieri domenica 10 maggio. E il debutto si è trasformato subito in una giornata ricca di entusiasmo, partecipazione e risultati incoraggianti.

Ben otto atleti della neonata realtà sportiva si sono cimentati tra nuoto, ciclismo e corsa, nelle prove olimpica e sprint, all’interno di una competizione capace di richiamare centinaia di partecipanti.

Nella distanza olimpica si è messo in evidenza Francesco Ferrante, autore di una prestazione di alto livello, chiusa in 2h16’40”: tempo che gli è valso il terzo posto di categoria tra i Master 4. Buona prova anche per Stefano Tonet, settimo tra i Master 3 con il crono di 2h22’44”.

Alla gara sprint, invece, hanno preso parte Tommaso De Nicolò, quattordicesimo tra i Master 5, Paolo Tormen, diciassettesimo nella stessa categoria, Fabio Carazzai, venticinquesimo fra i Master 1, Silvia Mastel, quinta tra le Master 4, Franco Fiamoi, ventunesimo fra i Master 4, e Serena Toffoli, al debutto assoluto in una competizione di triathlon.

Al di là dei piazzamenti, la trasferta ha rappresentato soprattutto un momento per la crescita del gruppo e l’avvio di una nuova esperienza sportiva. Enorme la soddisfazione della Sport Unlimited: non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la massiccia presenza di atleti, il clima di entusiasmo e il forte spirito di squadra messo in mostra durante la manifestazione.

Tra fatica, sorrisi e adrenalina, il primo tuffo, le prime pedalate e le prime corse nel triathlon lasciano sensazioni positive e confermano la volontà di Sport Unlimited di impegnarsi in nuove sfide sportive. A cominciare dalle prossime, in calendario sabato 16 e domenica 17 con la gara Open Water e la Sprint a Spresiano, al Lago Le Bandie.

Sport Unlimited A.S.D.

Sport Unlimited A.S.D. è un’associazione sportiva dilettantistica bellunese, che ha come obiettivo quello di promuovere il benessere, l’inclusione e la socialità attraverso discipline sportive, attività outdoor e la condivisione di esperienze che uniscono. Nata dalla passione di un gruppo di tecnichə e atletə, Sport Unlimited organizza attività ed eventi aperti a tuttə, con lo sport a fare da cornice, in cui ogni persona può esprimere se stessa e il proprio potenziale.