 Statistiche web
13.9 C
Belluno
martedì, Marzo 17, 2026
HomePrima PaginaI Borghi più belli del Veneto ripartono da Asolo: eletti i nuovi...
Prima PaginaSocietà, Associazioni, Istituzioni

I Borghi più belli del Veneto ripartono da Asolo: eletti i nuovi vertici regionali

redazione
Scritto da redazione
0
137

Passaggio di testimone durante l’assemblea regionale: Andrea Chiereghini è il nuovo Coordinatore, Alessandro Gardoni entra nel Consiglio nazionale. Obiettivo: una rete più forte per il turismo sostenibile.

Asolo – Il fascino senza tempo dei piccoli centri veneti si riorganizza per affrontare le sfide del turismo del futuro. Sabato 7 marzo, la Sala Consiliare di Asolo ha ospitato l’importante assemblea del Coordinamento regionale dell’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, convocata per rinnovare le cariche di vertice e tracciare la rotta per i prossimi anni.

Le nuove nomine

L’incontro ha sancito un cambio della guardia ai vertici dell’associazione. A seguito della surroga del ruolo precedentemente ricoperto dall’ex Sindaco di Follina, Mario Collet, l’assemblea ha eletto all’unanimità Andrea Chiereghini, Assessore al Turismo di Sant’Ambrogio di Valpolicella, come nuovo Coordinatore regionale.

Contestualmente, è stata affidata ad Alessandro Gardoni, Sindaco di Valeggio sul Mincio, la carica di Rappresentante del Veneto nel Consiglio nazionale dell’associazione. Due nomine che rafforzano il peso specifico dell’area veronese all’interno della rete, ma che mirano a una rappresentatività territoriale complessiva.

Verso un’identità regionale più forte

La sfida, però, non è solo amministrativa. Il Presidente nazionale dell’associazione, Fiorello Primi, presente all’incontro, ha espresso grande ottimismo per la partecipazione dei Comuni (da Arquà Petrarca a Rocca Pietore, passando per Cison di Valmarino e Malcesine).

«La presenza così ampia dimostra la volontà di lavorare insieme e di rafforzare la rete regionale», ha dichiarato Primi. «Da questo incontro nasce la possibilità di un percorso che porti la rete del Veneto a costituirsi quanto prima in associazione. L’obiettivo è dialogare in maniera strutturata con la Regione per sviluppare progettualità future condivise».

Turismo di qualità: l’identità come risorsa

Il dibattito svoltosi ad Asolo ha confermato come i borghi siano i protagonisti di una rivoluzione nel modo di viaggiare. Non si cerca più solo il “cosa fare”, ma il “dove essere”: atmosfere, identità e tradizioni diventano il motore di un turismo sostenibile e “immersivo”.

La rete dei borghi veneti – che comprende perle come Asolo, Borghetto, Mel e Montagnana – punta dunque a diventare un interlocutore sempre più solido per le istituzioni regionali, promuovendo un modello di sviluppo che tuteli l’autenticità dei territori contro l’omologazione del turismo di massa.

I comuni presenti

All’assemblea hanno partecipato attivamente i rappresentanti di: Arquà Petrarca (PD), Asolo (TV), Borghetto – Valeggio sul Mincio (VR), Cison di Valmarino (TV), Follina (TV), Malcesine (VR), Mel di Borgo Valbelluna (BL), Montagnana (PD), Portobuffolè (TV), San Giorgio – Sant’Ambrogio in Valpolicella (VR) e Rocca Pietore (BL).

Previous article
Ora legale: nella notte tra il 28 e il 29 marzo lancette in avanti di sessanta minuti
Next article
Benessere digitale e digital detox: Fidapa organizza un duplice incontro con Alessio Carciofi
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement -
- Advertisement - Roberto Denart
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Sport, tempo libero

Camminata di Primavera e Pasqua con il Ctg nella Valle del Cicogna

redazione - 0
Erano belle contrade e Medil era una di queste: ecco un'occasione per capire e leggere la Valbelluna. Bisogna partire dal piccolo, incominciare dai particolari,...

Val di Zoldo. 16-18 marzo Campionati nazionali universitari invernali

Dolomiti Bellunesi: women piegate di misura a Trento

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv