Patto di comunità per il benessere digitale dei bambini e dei ragazzi. Teatro Comunale di Belluno 19 aprile alle 20:30

Si terrà mercoledì 19 aprile alle ore20:30 al Teatro Comunale di Belluno, la presentazione del Patto di comunità per il benessere digitale dei bambini e dei ragazzi.

Secondo alcuni studi circa un quarto dei bambini giungono all’età scolare con deficit cognitivi, motori, linguistici e socio-emotivi a causa di un uso scorretto e precoce nell’uso del digitale, capace di modificare la sostanza bianca e la mielinizzazione del cervello, né mancano gravi rischi nelle età successive: di qui la necessità di una conoscenza dei rischi e di un accordo all’interno delle “bolle relazionali” dei minori su alcune regole minime, affinché il digitale diventi strumento di addizione e non di sottrazione delle potenzialità di crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.

Le SiR organizzano assieme all’Ufficio Scolastico e in partnership con la Fondazione Teatri delle Dolomiti e il Comune di Belluno per mercoledì 19 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Belluno una presentazione pubblica della proposta di patto di comunità per il benessere digitale di bambini e ragazzi.

Si tratta di una ulteriore tappa importante del percorso di sensibilizzazione sulle opportunità e i rischi del digitale che in questi anni le Scuole in Rete hanno rivolto a studenti, docenti e genitori, che è documentato e facilmente fruibile sul sito www.studentibelluno.it o per le vie brevi dal link https://bit.ly/digitaleSiR. Tale percorso ha coinvolto i maggiori esperti nazionali e internazionali in materia, come Giuseppe Riva presidente della Società Internazionale di Cyberpsicologia e Cyberterapia, Marco Crepaldi presidente di Hikikomori Italia, Matteo Flora Future uno dei massimi esperti di cybersecurity e web reputation, Leader IVLP del Dipartimento di Stato USA sotto Amministrazione Obama nel programma “Combating Cybercrime” e molti altri. Il progetto ha analizzato anche negli anni la situazione bellunese con le indagini della Consulta Provinciale degli Studenti, certificando anche nel bellunese questa emergenza e ha già prodotto la nascita di un patto di comunità per iniziativa di alcuni genitori del Comune di Ponte nelle Alpi. L’incontro di mercoledì 19 aprile ha l’ambizione di favorire la nascita di un patto di comunità anche tra i genitori e gli educatori di altre aree della provincia, poiché solo condividendo buone pratiche all’interno delle cerchie dei conoscenze dei propri figli saranno efficaci i patti da concordare con i propri figli.

All’incontro sarà presente il prof. Marco Grollo (che collabora con il prof. Marco Gui coordinatore del primo Centro di ricerca benessere digitale e ideatore dei patti di comunità, altra vecchia conoscenza delle Scuole in Rete) socio fondatore e docente presso Associazione Media Educazione Comunità e responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Aviano nell’area della Media Education e alcuni genitori che hanno già attivato un patto di comunità a Ponte nelle Alpi.

L’incontro è rivolto a tutta la comunità, in particolare ai genitori e loro familiari, ai futuri genitori, agli educatori, agli allenatori e al personale scolastico.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming (dal sito www.studentibelluno.it), ma è fortemente consigliata la presenza e la partecipazione di tutta la comunità.