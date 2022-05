Escort Belluno, un meta molto apprezzata al nord

Il numero delle escort sta aumentando in tutta Italia, in particolare al nord, dove le percentuali di crescita si aggirano intorno al 10% ogni anno. Le escort a Milano, ad esempio, sono circa 4300 secondo i dati raccolti da Escort4you e si tratta della seconda città italiana per numero di escort – dopo Roma con circa 5000 sex workers.

Le statistiche a Belluno

Le statistiche evidenziano che Belluno è una tra le città maggiormente apprezzate dalle escort, probabilmente anche grazie alla vivibilità della città rispetto ai centri più grandi. Le escort a Belluno sono circa 200, una cifra alta se si pensa che Rovigo ha quasi lo stesso numero con quasi 20.000 abitanti in più. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2020, parlano anche di un aumento del 39% rispetto all’anno precedente, ma ormai la percentuale sarà ulteriormente cresciuta, considerando il boom che si è registrato dopo la fine del lockdown e delle restrizioni sugli spostamenti.

Perché Belluno è così apprezzata

Certamente uno dei fattori per cui le escort a Belluno sono in aumento è proprio la vivibilità della città rispetto alle metropoli o ai centri più grandi, come Venezia o Padova. Inoltre, trovandosi in una posizione strategica tra regioni e aree molto ricche, le escort sfruttano al meglio il fattore della location. Molte di loro, soprattutto le top escort come quelle presenti su Esort4you, si spostano spesso sia nelle altre province del Veneto che in Austria.

Com’è cambiata la ricerca delle escort

Prima della diffusione di internet, molte attività erano più complicate: tra queste, la ricerca di compagnia. Oggi, grazie ai siti specializzati, si possono organizzare incontri con escort donne a Belluno e nel resto della regione in modo comodo, semplice e sicuro. Inoltre, i portali contribuiscono a fare in modo che le ragazze non debbano più cercare clienti in strada, eliminando molte delle problematiche legate al fenomeno della prostituzione tradizionale.

La situazione dei prezzi

Le prestazioni delle escort a Belluno hanno prezzi diversi in base al quartiere e alle varie zone, ma una ricerca recente ha evidenziato che la cifra media per un servizio è di circa 77 euro, una cifra al di sotto della media regionale. Solo Rovigo, infatti, ha un prezzo minore, che si aggira intorno ai 69 euro per prestazione, mentre le altre città superano tutte gli 85 euro. La città più costosa del Veneto è Treviso, con una media di 98 euro.