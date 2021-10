Calcio. Attacco dolomitico spuntato: il Campodarsego passa al polisportivo

DOLOMITI BELLUNESI-CAMPODARSEGO 0-2

GOL: st 27′ Addiego, 34′ Giusti.

DOLOMITI BELLUNESI: Lombardi, Petdji, Mosca, Tibolla, Teso, Trevisan, Onescu (st 36′ Sivilla), De Carli, Posocco (st 22′ Corbanese), De Leo (st 30′ Toniolo), De Paoli (st 28′ Gjoshi) (a disposizione Masut, Toffoli, Sommacal, Vodopivec, Piazza). Allenatore: R. Lauria.

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Marini, Buratto, Gentile (st 19′ Lovato), Giacomazzi, Cocola (st 38′ Guitto), Alluci, Colombi (st 43′ Lukanovic), Addiego (st 35′ Basso), Solinas (st 11′ Giusti) (a disposizione Boscolo, Prevedello, Cupani, Zavan). Allenatore: C. Masitto.

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema (assistenti: Filippo Tortolo dl Basso Friuli e Simone Milillo di Udine).

NOTE. Spettatori 500 circa (302 paganti e 143 abbonati). Ammoniti Onescu, Gentile, De Carli, Mosca, Oneto. Angoli 7-6. Recupero: pt 1′; st 4′.

Si ferma a tre la striscia di risultati utili della SSD Dolomiti Bellunesi: davanti a una splendida cornice di pubblico, il Campodarsego fa sua l’intera posta in palio, in virtù di un uno-due da ko, a cavallo della mezz’ora. Ma, in sede di analisi, è impossibile non tener conto del fatto che i “blancos” fossero privi – almeno dall’inizio – di ben tre attaccanti di ruolo: Corbanese, in campo solo a metà ripresa, Sivilla, dentro per l’ultima decina di minuti. E Cossalter, che proprio in mattinata ha accusato un problema fisico. L’inedito tandem d’attacco era così formato da Posocco e De Paoli, con De Leo a supporto.

SULLA LINEA – Passando alla cronaca, la prima metà di frazione è scandita da due brividi. O meglio, da due salvataggi sulla linea di porta: di Lombardi, che inchioda la palla a millimetri dal gol, dopo che la stessa sfera era rimbalzata sulla parte bassa della traversa per l’incornata di Giacomazzi. Vicinissimo al bersaglio pure Dario Teso, il cui rasoterra supera il numero 1 Fortin, ma non l’ultimo baluardo in maglia rossa, Buratto, posizionato a difesa dello specchio. E, a pochi istanti dall’intervallo, De Paoli non inquadra il bersaglio su assist di Posocco.

RIPARTENZE FATALI – Solo che, a un buon primo tempo, non fa seguito una ripresa altrettanto felice per la SSD Dolomiti Bellunesi, che pure sfiora il vantaggio all’8′ con una splendida volée di Tibolla, fuori di un soffio. Ma il Campodarsego, quando riparte, fa paura. E punge: come al 16′, quando Lombardi sventa un tiro a colpo di sicuro di Buratto, sulla ribattuta interviene Giusti per il tap-in e Mosca salva con un braccio. Rigore ineccepibile: Lombardi, però, è bravo a ipnotizzare il neo entrato Giusti e a parare a terra.

UNO-DUE – Lauria si gioca la carta Corbanese, ma paradossalmente il Campodarsego prende forza dopo il penalty fallito. E trova due volte il bersaglio nell’arco di 7′. Prima con un sinistro radiocomandato di Addiego, poi con l’ennesimo contropiede, finalizzato da Giusti. La doppia mazzata lascia il segno e i “blancos” non riusciranno più a rialzare la testa. Matura quindi il terzo passivo in campionato: ora la SSD Dolomiti Bellunesi è nona in graduatoria. E domenica, a Chioggia, andrà a sfidare la terza forza del girone: la Clodiense.

L’ANALISI DEL MISTER – A fine match, mastica amaro mister Renato Lauria: «In occasione del loro primo gol, nonostante un “tre contro uno” in area abbiamo lasciato tirare Addiego, mentre nell’azione del raddoppio eravamo messi malissimo. Peccato perché il primo tempo è stato positivo. Le assenze? Nessun alibi, la rosa è comunque competitiva. Per quanto riguarda Lombardi, si è reso protagonista di una serie di buoni interventi e ha gestito bene anche la difesa. La sua è indubbiamente una nota lieta. Da dove ripartiamo? Dal lavoro. C’era grande entusiasmo fino a poco fa, ora non dobbiamo flagellarci».