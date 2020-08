L’avvocato Malvestio replica alle dichiarazioni di Enrico Cappelletti candidato alla presidenza della Regione del Veneto per il Movimento 5 Stelle

“Non ho mai gestito soldi di politici! Si sappia invece che tra i miei clienti – neanche per il più infimo importo – non vi è una sola persona politicamente esposta (come la definisce la normativa) non una e neppure vi è mai stata e tutti hanno acquisto i miei fondi soltanto attraverso bonifico di una banca di una giurisdizione del tutto trasparente. La pubblicità dei miei fondi e dei sottoscrittori è la stessa di qualsiasi altro fondo della stessa categoria autorizzato nella UE”.

L’avvocato Massimo Malvestio replica così (come aveva già fatto all’Espresso) alle insinuazioni del senatore Enrico Cappelletti, candidato alla presidenza della Regione del Veneto per il Movimento 5 Stelle, che abbiamo pubblicato oggi.

“I dati sulle mie società maltesi sono pubblici – prosegue l’avvocato Malvestio – e sono pubblicati nel Register of companies of Malta e nel sito della Malta Financial Services Authority.

– Non ho società alle Bahamas né a Hong Kong né le ho mai avute né di nome Occasio né con qualsiasi altro nome. Tanto lavoro su Occasio avrebbe dovuto invece consentire di comprendere che Occasio faun’ unica cosa: possiede il 14mo piano della torre di Portomaso dove sono i miei uffici che quindi sono miei fin dal 2013 quando li ho acquistati da QD HOTEL PROPERTY AND INVESTIMENT LTD già Qatari Diar Malta atto del 31 ottobre 2013 notaio Margaret Haywood ins 18658/13) Il mio ufficio quindi è mio e non di proprietà “dell’accusato per la autobomba che ha ucciso Daphne ..”. Nel complesso di Portomaso ci sono credo oltre cinquecento proprietari e che sono nella mia stessa condizione.

– La mia società maltese Praude nel 2017 ha vinto il premio Reuter Lipper come migliori gestori europei di fondi small cap (Mattino di Padova 3 novembre 2019).

– Non sono più socio dello studio BM&A fin dal primo gennaio 2014 e quindi nel sito dello Studio BM&A non mi “presento come socio fondatore” perché di quello studio non faccio più parte da oltre sei anni (Gazzettino del 15.2.2020 edizione nazionale). Quindi dei 645mila euro che dite lo studio avere ricevuto dalla Regione io non ho avuto un euro e visto che ci siamo: in tutti gli anni in cui Zaia è stato Governatore ho avuto un solo incarico legale cui ho rinunciato! In quello studio ho solo il recapito obbligatorio per legge quale avvocato stabilito a Malta.

– A proposito di siti – conclude l’avvocato Malvestio – non sono presidente di Praude ma del comitato investimenti di Praude”.