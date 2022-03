Ad aprile riapre la Gabelli, la scuola più bella d’Italia

Belluno, 26 marzo 2022 – Riaprirà ad aprile, completamente restaurata nel rispetto dell’architettura originale, e ritornerà ad essere la scuola più bella d’Italia. Intitolata al pedagogista bellunese Aristide Gabelli (1830-1891) la scuola venne edificata nel 1933-34 con spazi interni ed esterni progettati dagli ingegneri Agostino e Guglielmo Zadra per la migliore applicazione didattica del metodo didattico Montessori-Pizzigoni, importato a Belluno ed applicato da Pierina Boranga.

Ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, in occasione dell’apertura della Scuola Gabelli per le Giornate di Primavera del FAI, il sopralluogo al fabbricato. Ad illustrare i lavori c’era il sindaco Jacopo Massaro e l’assessore alla rigenerazione urbana Franco Frison.

Ciò che colpisce sono le superfici e i volumi della scuola: 120 metri di lunghezza per il corridoio principale, piani con superficie da 1700 mq l’uno, grandi finestre con il recupero dei serramenti scorrevoli originali ad illuminare le aule. “Sarà aperto un nuovo percorso pedonale tra il Tribunale e la palestra – ha detto l’assessore Frison – che porta nel centro città.

Un recupero accurato della struttura, i corridoi conservano la graniglia originale dell’epoca, mentre la pavimentazione delle aule è stata realizzata con resine per consentire l’alloggiamento del riscaldamento.

Ed ha certamente ragione il sindaco Massaro quando dice che quando i bellunesi vedranno l’opera finita, con l’equilibrio tra i generosi volumi, la pedagogia e il verde dei giardini, tutti vorranno iscrivere i loro figli a questa scuola.

La scuola Gabelli ospiterà l’asilo Cairoli, due corsi di scuola primaria (uno a tempo lungo e uno a tempo normale), un polo primi passi (bambini dai 24 ai 36 mesi). Vi sarà quindi la continuità educativa dai 2 agli 11 anni.

Con due stop ai lavori e nonostante l’aumento dei prezzi, il primo a causa del Vaia e il secondo per la pandemia, la scuola Gabelli tra alcune settimane tornerà a splendere come un tempo.