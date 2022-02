No greenpass 31 Belluno. Don Floriano Pellegrini e il medico Riccardo Szumski sindaco di Santa Lucia di Piave scaldano gli animi

Belluno, 26 febbraio 2022 – Più partecipanti del consueto oggi al Parco Città di Bologna di Belluno, al 31mo appuntamento dell’iniziativa No greenpass.

Don Floriano Pellegrini, il sacerdote zoldano vicino alla protesta nogreenpass, ha puntato il dito contro le alte gerarchie dello Stato ed ha parlato di “analfabetismo democratico”, termine generalmente riservato a quei politici ritenuti incapaci di parlare alla gente. “Io faccio la mia strada – ha detto il sacerdote tra gli applausi del pubblico – il cuore pulsante è qui”.

Altrettanto applaudito anche l’intervento del dottor Riccardo Szumski, medico di base, destinatario di un provvedimento di radiazione dell’Ordine professionale per non essersi vaccinato, e sindaco di Santa Lucia, Comune di 9.120 abitanti in provincia di Treviso. “Questa situazione non ha alcuna motivazione sanitaria, e chi ve lo dice è un medico” ha esordito Szumski. Il medico ha raccontato la sua esperienza in 41 anni di professione dicendo che siamo in balia di esperti che non hanno mai curato un paziente.

“Nessuno può sostenere l’utilità della mascherina all’aperto”! ha detto Szumski, che ha portato i dati statistici della mortalità del suo Comune: “nel 2019 a Santa Lucia di Piave sono morte 106 persone, nel 2020 94 e nel 2021 ancora 94”. Ed ha concluso dicendo “Dobbiamo lottare, perché è in gioco non solo la nostra salute, ma anche la nostra libertà. Dobbiamo resistere al ricatto fatto ai lavoratori, a quello del gioco per i bambini e a quello nei confronti degli studenti. Fra due mesi sarò in pensione, ma continuerò a battermi fino all’ultimo. Ora, chi ha fatto le due dosi è diffidente. Sappiate che le corsie degli ospedali sono piene di ricoverati con la terza dose”.