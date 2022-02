Ucraina. Lotto (Pd): “Risposta unitaria dell’Europa”. Stella (FdI): “Avanti ragazzi di Kiev, siamo al vostro fianco”

Belluno, 26 febbraio 2022 – «Dobbiamo restare uniti e non avere tentennamenti. Come ha spiegato ieri il segretario nazionale Enrico letta, l’aggressione di Putin all’Ucraina è un nuovo 11 settembre, una data che cambierà la storia dell’Europa e degli europei».

Lo afferma la segretaria provinciale del Partito democratico, Monica Lotto, che questa mattina ha partecipato a Belluno al presidio per la pace in Ucraina convocato da Cgil, Cisl e Uil. Alla manifestazione hanno aderito diverse altre sigle, organizzazioni e associazioni di volontariato e vi hanno partecipato molti Comuni. «Siamo di fronte a uno scontro di civiltà e di concezioni del mondo», sottolinea la segretaria. «Da una parte le democrazie occidentali, che pur con tutti i loro difetti garantiscono i diritti individuali e le libertà, dall’altra quell’autoritarismo che tanta fascinazione irradia non solo in Asia ma anche qui da noi. Di fronte a questa minaccia la risposta dell’Italia, dell’Europa e dei suoi alleati deve essere improntata alla massima severità. Non contro il popolo russo che sappiamo essere silenziato con la forza, ma contro i tiranni che lo opprimono». In questo momento, accanto alle sanzioni contro la Russia, assicura Lotto, «vogliamo essere pronti ad aiutare donne, bambini, anziani e rifugiati in fuga dall’Ucraina».

“La destra italiana, fin da quando se ne ha memoria, ha sempre condannato l’invasione di stati sovrani europei da parte di qualsiasi forza di occupazione. Lo ha fatto nel 1956, con la rivolta d’Ungheria, e nel 1968, con la primavera di Praga, e, lo fa oggi con veemenza per l’invasione dell’Ucraina”.

Lo afferma Andrea Stella, responsabile regionale del Veneto del Dipartimento Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia è al fianco del popolo ucraino e dei ragazzi di Kiev, che da patrioti difendono il proprio suolo nazionale e combattono da soli una guerra disperata.

Avanti Ragazzi di Kiev, voi che difendete l’Occidente da un attacco militare senza precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale”.