Pallavolo Belluno, che carattere: Jesolo rimontato e sconfitto

PALLAVOLO BELLUNO-UNION VOLLEY JESOLO 3-1

PARZIALI: 23-25, 35-33, 25-20, 25-12.

PALLAVOLO BELLUNO: Cristante 2, Buzzatti 10, Fioretti 26, Fantinel 10, Giacomini 11, Zago 11; Lozza (L), Zambon, Ingrosso (L). N.e. Casagrande. Allenatore: D. Pavei.

UNION VOLLEY JESOLO: Camera 12, R. Miliani 20, Feruglio 5, Mingaj 12, Pratissoli 2, Barro 8; Meliffi (L), De Dominicis (L), Cosso, Chiricallo, Rossan, M. Miliani. N.e. Pupita, Cherici. Allenatore: M. Minotto.

NOTE. Durata set 28′, 40′, 27′, 21′; totale 1h56′. Belluno: battute sbagliate 10, vincenti 8, muri8. Jesolo: b.s. 2, v. 7, m. 10.

La Pallavolo Belluno spezza l’incantesimo. E interrompe una striscia negativa che durava da cinque partite. Lo fa con il carattere e il sangue freddo di chi, sotto 1-0 nel conto dei parziali, riesce ad annullare 5 set ball e a evitare uno 0-2 che avrebbe avuto il sapore della condanna. Ma questa è una squadra che ha valori morali importanti: valori perfettamente rispecchiati dalla capitana e leader Martina Fantinel, oltre che da una splendida Cristante in regia e da un’inarrestabile Fioretti in attacco (26 punti). La classifica si muove, quindi. E il bottino pieno alimenta la speranza di agguantare la salvezza.

NO WAR – Da sottolineare la bellissima iniziativa dell’Union, prima del via. Ogni giocatrice espone un foglietto con una lettera destinata a formare una frase a effetto: “Stop war in Ukraine” (“stop alla guerra in Ucraina”). Applausi unanimi del De Mas.

SBAVATURE – Avvio in salita per le lupe, subito sotto di 5 lunghezze (1-6). Ma la reazione non si fa attendere, con Fioretti che pareggia a quota 10, mentre il primo sorpasso si concretizza sul 20-19. Solo che lo Jesolo punge al servizio e approfitta di qualche sbavatura delle padrone di casa per perfezionare il contro-ribaltone: decisivo l’ace di Mingaj.

VANTAGGI INFINITI – La Pallavolo Belluno, però, non demorde. E cresce soprattutto a muro. Tanto è vero che è proprio un “Monster Block” di Fioretti a lanciare la fuga: 17-11. Fuga che però non è definitiva, come conferma il parzialone di 8-1 con cui le jesolane rimettono il naso avanti. È una lotta punto su punto. E i vantaggi diventano infiniti: le bellunesi, infatti, annullano 5 set ball e riescono a spuntarla con un incredibile 35-33.

ALI DELL’ENTUSIASMO – Sulle ali dell’entusiasmo, le padrone di casa scappano subito sul 7-1, grazie a una battuta efficacissima. E non si voltano più indietro, nonostante l’Union provi a cambiare le carte in tavola e peschi a piene mani dalla panchina: 25-20. Lucida, concentrata, concreta: la Pallavolo Belluno è un treno in corsa. E sfreccia sul binario del successo: 25-12.

IL VERBO DEL COACH – «Siamo partiti male – analizza coach Dario Pavei – e abbiamo meritato di perdere il primo set. Tuttavia, nella situazione attuale, un inizio contratto ci stava. Poi siamo riusciti a sistemare alcune cose tatticamente e siamo stati più precisi dal punto di vista tecnico. Con l’acqua alla gola, è emerso il carattere e Martina Fantinel ha trascinato pure le altre compagne. In definitiva, era una partita da vincere e l’abbiamo vinta».