Cesiomaggiore, 27 dicembre 2020 – Furto di attrezzi per un valore di circa 600 euro in un edificio in fase di ristrutturazione in via Cede a Cesiomaggiore. Tra la sera del 20 dicembre e il pomeriggio di ieri 26 dicembre, ignoti si sono introdotti nello stabile impossessandosi di due scale da elettricista, un compressore da 24 litri, una prolunga industriale, una motosega, una carriola e qualche litro di carburante. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Santa Giustina.