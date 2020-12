Scortata dai carabinieri fino all’ospedale San Martino, nasce nella notte Elena Rosetta

Nella notte di Natale, attorno alle 01.30, una pattuglia dei carabinieri del Reparto radiomobile di Belluno fermava un’autovettura con una coppia bellunese all’interno lungo via Vittorio Veneto a Belluno. Al controllo, l’uomo alla guida riferiva che alla moglie, in stato di gravidanza, le si erano rotte le acque (amnioressi) e stava andando in ospedale.

I militari, quindi, si offrivano di accompagnarli nonostante il breve tratto e le strade libere, vista la naturale forte emozione che aveva la coppia. Nella mattinata successiva, la mamma della neomamma, chiamava in caserma per ringraziare i due carabinieri per l’assistenza ai coniugi, annunciando che alle ore 4.40 era nata una bella bambina a cui veniva dato il nome di Elena Rosetta.