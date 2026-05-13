Vittorio Veneto: ciclo di incontri sul volontariato

Comincerà giovedì 14 maggio alle ore 20:30 nella sede del Coordinamento Volontariato Sinistra Piave ODV in via San Gottardo 91/2, Area Fenderl a Vittorio Veneto (TV), il primo di un ciclo di tre incontri formativi scientifico-culturali “Diventare volontari, ciclo di incontri con gli “amici della voce”.

Il titolo della prima serata è TERZO SETTORE – TESORO 2.0.

Dopo una breve presentazione dell’Associazione Amici della Voce APS, il vittoriese avvocato Marco Caliandro, Presidente Coordinamento Sinistra Piave Volontariato ODV, parlerà di cittadinanza attiva e della sua rilevanza costituzionale. Nello specifico, poi, affronterà la Riforma del Terzo Settore e cosa sia la filosofia del Volontariato, con una particolare attenzione alle motivazioni, alle attese e ai valori che porta con sé.

Nella seconda parte della serata, il dottor Angelo Del Favero, economista sanitario, esperto in Organizzazione e Management Aziendale ospedaliero e del territorio. Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita presso l’Università degli studi di Padova nel 1975, già Direttore Generale Istituto Superiore della Sanità, e delle Aziende Sanitarie del Veneto ex ULSS 1 di Belluno e ex ULSS 7 dal 1995 al 2012, disquisirà sulla relazione fra le istituzioni e le comunità: come coinvolgere i vari mondi nel supporto a pazienti e famigliari durante la cura e durante le fasi di reinserimento sociale e lavorativo.

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza, studenti, operatori del settore, professionisti, per conoscere l’Associazione Amici della Voce APS e il contributo dei suoi volontari nel reparto di Eccellenza di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Vittorio Veneto; tre serate tutte ad ingresso gratuito anche per fare chiarezza su cosa sia il volontariato oggi, incuriosirsi e riscoprirsi.

Il ciclo, patrocinato dal Comune di Vittorio Veneto e dall’Azienda Ospedaliera ULSS2 Marca Trevigiana, è organizzato dall’Associazione Amici della Voce APS di Vittorio Veneto e il Coordinamento Volontariato Sinistra Piave ODV, con il supporto del CSV (Centro di Servizi per il Volontariato) sede Treviso e Belluno e il contributo di Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo.

Ingresso gratuito. Info: +39 340 3391 361 (Whatsapp) – amicidellavoce@gmail.com

Nella seconda serata – giovedì 21 maggio ore 20:30, PAZIENTE CON LA P DI PERSONA, salirà in cattedra il Dottor Andy Bertolin, Direttore UOC Otorinolaringoiatria Reparto d’Eccellenza dell’Ospedale di Vittorio Veneto, che affronterà i temi socio-sanitari della prevenzione fino alla diagnosi e cura dei tumori testa collo. Seguirà l’intervento della Dottoressa Angelica Giacometti, logopedista e volontario dell’’Associazione Amici della Voce che porterà il suo contributo sull’importanza dell’accompagnamento del paziente, del supporto umano e della continuità nel percorso di cura illustrando anche specifiche Case Histories. Chiuderà la serata il Maestro Riabilitatore Luigino Gava, figura di riferimento e socio fondatore dell’associazione.

Durante la terza e ultima serata – giovedì 28 maggio ore 20:30 – COMUNICAZIONE – Comun(e)Azione, la Dottoressa Teresa Tona, psicologa psicoterapeuta, e mediatrice di tutti e tre gli incontri, con il contributo dei volontari Manuela Carraro e Andrea Santin (Vicepresidente Associazione Amici della Voce), affronteranno il tema umano più sensibile per il malato tracheostomizzato, ossia la ripresa della quotidianità dopo la malattia, il riconoscimento identitario nel cambiamento e la comunicazione come gesto reale, sociale, concreto. Condivideranno i volontari le loro storie ed esperienze sottolineano la stretta relazione fra il divenire volontari e l’esigenza fisiologica di ricominciare.

La Dottoressa Marilisa Marian, Consulente Giuridico Fiscale CSV Belluno Treviso parlerà dei servizi del C.S.V. e la formazione continua come condizione necessaria nel volontariato.

L’Associazione Amici della Voce APS nasce con l’intento di concorrere al bene comune, con particolare attenzione a sviluppare una progettualità mirata ad attività di inclusione sociale; al miglioramento della qualità della vita di soggetti che sono stati sottoposti ad interventi invasivi/demolitivi o comunque a terapie continuative che ne hanno in parte pregiudicato la qualità della vita; a sostenere le attività svolte presso il reparto O.R.L. dell’Ospedale di Vittorio Veneto; a sensibilizzare le comunità locali, pubbliche e private, sui temi della prevenzione; a contribuire concretamente nell’offrire formazione continuativa di alta specializzazione agli operatori del settore.

L’associazione ha il privilegio di avere tra i soci fondatori uno dei pazienti storici della O.R.L. di Vittorio Veneto, Luigino Gava, che da sempre ha messo il proprio tempo a vantaggio degli utenti del reparto e dei loro familiari, in qualità di Maestro Riabilitatore e che avviò questo progetto con l’odierno Primario Emerito, il Dott. Giuseppe Rizzotto.