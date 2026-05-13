Salute: giovedì l’appuntamento a Belluno per approfondire le malattie reumatologiche

La Regione del Veneto e l’ULSS 1 Dolomiti annunciano un nuovo incontro del ciclo “I Giovedì della Salute”, una serie di serate informative dedicate al dialogo diretto con la cittadinanza.

L’evento, intitolato “Conoscere per scegliere: il paziente al centro della cura. Dalla terapia alla vita quotidiana nelle malattie reumatologiche”, si terrà il prossimo 14 maggio 2026 presso la Sala Convegni dell’Ospedale di Belluno, con inizio alle ore 17.30.

L’obiettivo della serata è mettere al centro la figura del paziente, esplorando non solo l’aspetto clinico e terapeutico delle patologie reumatologiche, ma anche l’impatto che queste hanno sulla gestione della vita di tutti i giorni.

Gli Interventi

Per offrire una visione multidisciplinare, l’incontro vedrà la partecipazione di diverse figure professionali dell’ULSS 1 Dolomiti:

Chiara Grava: Responsabile di Reumatologia.

Marta Maset: Medico di Reumatologia.

Emanuela Salvatico: Direttore della Farmacia Ospedaliera.

Laura Tiozzo: Farmacista della Farmacia Ospedaliera.

Elena Tormen e Lara Zacconi: Infermiere di Reumatologia.

Come Partecipare

L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati. Oltre alla partecipazione in presenza presso l’Ospedale di Belluno, è stata prevista la possibilità di seguire l’evento da remoto: