HomeCronaca/PoliticaMaltempo in Veneto, Venturini: "Fenomeni intensi e anomali per il periodo, fondamentale...
Cronaca/PoliticaMeteo, natura, ambiente, animali

Maltempo in Veneto, Venturini: “Fenomeni intensi e anomali per il periodo, fondamentale rafforzare monitoraggio e prevenzione”

redazione
Scritto da redazione
0
76
Elisa Venturini - Assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione Civile

Venezia, 12 maggio 2026 – “Quello registrato nel pomeriggio e nella serata di lunedì 11 maggio è stato il primo importante episodio temporalesco della stagione primaverile-estiva 2026 e ha presentato caratteristiche di forte intensità e in parte anomale per questo periodo dell’anno”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e al clima del Veneto Elisa Venturini commentando il resoconto elaborato dai sistemi di monitoraggio di ARPAV sui fenomeni che hanno interessato gran parte del territorio regionale tra la Pedemontana e la pianura centrale.

Le aree maggiormente colpite sono risultate la fascia pedemontana e l’alta pianura veronese, il Trevigiano e l’alto Veneziano, dove tra le 16 e le 19 si sono sviluppate celle temporalesche particolarmente intense, in alcuni casi classificabili come supercelle, accompagnate da forti raffiche di vento, grandinate anche di grosse dimensioni e rovesci concentrati in tempi molto brevi.

“I dati raccolti evidenziano precipitazioni generalmente comprese tra 10 e 30 millimetri, ma con picchi localmente superiori lungo la fascia pedemontana. A colpire maggiormente sono state soprattutto le raffiche di vento, che hanno raggiunto valori molto elevati: 116 km/h a Salizzole, 84 km/h a Sorgà e 81 km/h a Lonigo. È inoltre probabile che in alcune aree si siano registrate raffiche ancora superiori rispetto a quelle rilevate dalla rete di monitoraggio”, sottolinea Venturini.

Numerose anche le segnalazioni di grandinate, con chicchi generalmente inferiori ai due centimetri ma in alcuni casi compresi tra i 2 e i 5 centimetri, caratterizzati da forme irregolari tipiche dei sistemi temporaleschi più organizzati e violenti.

“L’aspetto più significativo di questo evento – prosegue l’assessore – è rappresentato dall’anomalia delle condizioni in cui si è sviluppato. Pur in presenza di un quadro atmosferico instabile, mancavano diversi elementi che normalmente favoriscono fenomeni così intensi, a partire dalle temperature al suolo, che nel pomeriggio erano comprese tra i 22 e i 24 gradi. Si tratta quindi di un episodio che conferma quanto gli eventi meteorologici stiano diventando sempre più imprevedibili e concentrati”.

Venturini evidenzia infine il ruolo fondamentale del sistema regionale di monitoraggio e della prevenzione: “Il bollettino Meteo Veneto aveva già segnalato la possibilità di fenomeni localmente intensi. Continueremo a investire nel monitoraggio meteorologico, nella prevenzione e nel coordinamento con il sistema di protezione civile, perché la rapidità con cui si sviluppano questi eventi richiede strumenti sempre più efficaci e una costante attenzione alla sicurezza del territorio e dei cittadini”.

 

Previous article
Luiss Business School: si insedia a Belluno il nuovo Advisory Board per l’Hub Veneto
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement - Roberto Denart
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Sport, tempo libero

Il 15 maggio al via le iscrizioni per Transpelmo Sprint

redazione - 0
Appuntamento per domenica 6 settembre, con gara su un tracciato di 8,5 chilometri e numero chiuso di partecipanti Val di Zoldo (Dolomiti Bellunesi), 12 maggio...

Ondablu a Trieste e a San Marino

Sport Unlimited, esordio da applausi: otto atleti alla Venice Caorle Triathlon 2026