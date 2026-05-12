Maltempo in Veneto, Venturini: “Fenomeni intensi e anomali per il periodo, fondamentale rafforzare monitoraggio e prevenzione”

Venezia, 12 maggio 2026 – “Quello registrato nel pomeriggio e nella serata di lunedì 11 maggio è stato il primo importante episodio temporalesco della stagione primaverile-estiva 2026 e ha presentato caratteristiche di forte intensità e in parte anomale per questo periodo dell’anno”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e al clima del Veneto Elisa Venturini commentando il resoconto elaborato dai sistemi di monitoraggio di ARPAV sui fenomeni che hanno interessato gran parte del territorio regionale tra la Pedemontana e la pianura centrale.

Le aree maggiormente colpite sono risultate la fascia pedemontana e l’alta pianura veronese, il Trevigiano e l’alto Veneziano, dove tra le 16 e le 19 si sono sviluppate celle temporalesche particolarmente intense, in alcuni casi classificabili come supercelle, accompagnate da forti raffiche di vento, grandinate anche di grosse dimensioni e rovesci concentrati in tempi molto brevi.

“I dati raccolti evidenziano precipitazioni generalmente comprese tra 10 e 30 millimetri, ma con picchi localmente superiori lungo la fascia pedemontana. A colpire maggiormente sono state soprattutto le raffiche di vento, che hanno raggiunto valori molto elevati: 116 km/h a Salizzole, 84 km/h a Sorgà e 81 km/h a Lonigo. È inoltre probabile che in alcune aree si siano registrate raffiche ancora superiori rispetto a quelle rilevate dalla rete di monitoraggio”, sottolinea Venturini.

Numerose anche le segnalazioni di grandinate, con chicchi generalmente inferiori ai due centimetri ma in alcuni casi compresi tra i 2 e i 5 centimetri, caratterizzati da forme irregolari tipiche dei sistemi temporaleschi più organizzati e violenti.

“L’aspetto più significativo di questo evento – prosegue l’assessore – è rappresentato dall’anomalia delle condizioni in cui si è sviluppato. Pur in presenza di un quadro atmosferico instabile, mancavano diversi elementi che normalmente favoriscono fenomeni così intensi, a partire dalle temperature al suolo, che nel pomeriggio erano comprese tra i 22 e i 24 gradi. Si tratta quindi di un episodio che conferma quanto gli eventi meteorologici stiano diventando sempre più imprevedibili e concentrati”.

Venturini evidenzia infine il ruolo fondamentale del sistema regionale di monitoraggio e della prevenzione: “Il bollettino Meteo Veneto aveva già segnalato la possibilità di fenomeni localmente intensi. Continueremo a investire nel monitoraggio meteorologico, nella prevenzione e nel coordinamento con il sistema di protezione civile, perché la rapidità con cui si sviluppano questi eventi richiede strumenti sempre più efficaci e una costante attenzione alla sicurezza del territorio e dei cittadini”.