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Anche la Uil Veneto al presidio di venerdì prossimo a Belluno per la morte di Dowh Mukhtar

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Sonia Bridda - Uil Veneto

La Uil Veneto esprime altresì la sua vicinanza per l’infortunio accaduto questa mattina a Borgo Valbelluna

“Anche la Uil Veneto (Uiltucs e Uil Trasporti Belluno) ci sarà al presidio di venerdì 17 aprile, alle 11, davanti al supermercato Mega di Belluno per ricordare a gran voce chi non ce l’ha e non ce l’ha avuta: in questo caso Dowh Mukhtar, vittima dell’ennesimo infortunio in itinere.

Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto

E sempre la Uil Veneto esprime la sua vicinanza anche al nuovo infortunio in itinere di questa mattina a Borgo Val Belluna. Ricordo che dei cosiddetti “lavoratori fantasma” ha parlato più volte, nelle varie piazze italiane e venete, la Uil nazionale. E’ uno slogan a noi caro che serve a ricordare e a ricordarci quanto sia triste e odioso che possano morire persone che lavorano per garantirci un servizio (in questo caso la possibilità di fare la spesa al mattino): lavoratori su cui si dovrebbe porre la massima attenzione per le loro condizioni di vita quotidiana e, nel caso di necessità, aiutarli”. Lo ha dichiarato Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto, esprimendo il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime.

 

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