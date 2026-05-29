Cercasi protagonista per un nuovo lungometraggio di Alessandro Padovani. Provini a inizio giugno

Il cinema approda tra le vette e le valli del Veneto. BiBi Film ha ufficialmente aperto le selezioni per trovare la protagonista del nuovo lungometraggio diretto dal regista Alessandro Padovani. Un progetto che nasce sotto i migliori auspici: la sceneggiatura dell’opera ha infatti già conquistato il Premio Solinas 2024, il massimo riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica.

La produzione è attualmente alla ricerca di ragazze maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, interessate a ricoprire il ruolo principale nel film. Non sono richieste esperienze pregresse nel campo della recitazione, rendendo l’iniziativa un’opportunità unica anche per chi desidera approcciarsi per la prima volta al mondo del set.

Date e luoghi dei provini

I casting si svolgeranno nel cuore della provincia di Belluno durante la prima settimana di giugno. Ecco il calendario dettagliato degli appuntamenti:

3 GIUGNO – CESIOMAGGIORE (ore 15:00 – 19:00) Presso il Museo Etnografico Serravella (Via Seravella, 1).

4 GIUGNO – FELTRE (ore 15:00 – 19:00) Presso Unisono (Piazza Vittorio Emanuele/Piazza Maggiore, 4).

5 GIUGNO – LAMON (ore 15:00 – 19:00) Presso il Centro A.M.O. (Via Ferd, 52).

6 GIUGNO – BELLUNO (ore 10:00 – 17:00) Presso il Centro Diocesano Giovanni XXIII (Piazza Giorgio Piloni, 11).

8 GIUGNO – MEL (ore 15:00 – 19:00) Presso la Sala Ex Cacciatori (Piazza Papa Luciani, 7 – Borgo Valbelluna).

La partecipazione al casting è completamente gratuita

Le riprese si terranno interamente in territorio veneto, valorizzando i paesaggi e le atmosfere che hanno ispirato il soggetto premiato. Per le aspiranti attrici del territorio, si tratta di un’occasione imperdibile per entrare a far parte di un progetto autoriale di alto livello, sostenuto da una storica casa di produzione come BiBi Film.

Se hai sempre sognato il grande schermo o cerchi una nuova sfida creativa, il prossimo volto del cinema italiano potresti essere proprio tu. Presentati direttamente nelle sedi indicate negli orari stabiliti.

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