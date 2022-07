Maurizio Nicodemo è il nuovo primario di Oncologia di Feltre

Il direttore generale della Ulss 1 Belluno Dolomiti Maria Grazia Carraro ha nominato il dottor Maurizio Nicodemo nuovo primario dell’Oncologia di Feltre.

Il Centro di riferimento per la chirurgia oncologica gastroenterologica “Michele De Boni” ha fatto attrazione: entra a far parte del team dell’Ulss Dolomiti un riconosciuto professionista che proviene dal privato: l’IRCCS Sacro cuore – don Calabria di Negrar – Verona, prestigioso istituto di ricerca rinomato a livello nazionale

Classe 1964, romano di nascita, veronese di adozione, il dottor Nicodemo si è laureato in Medicina e chirurgia all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1992 dove si è poi anche specializzato in Oncologia.

Attualmente presta servizio al sacro Cuore di Negrar dove ha maturato una solida esperienza a tutto tondo sulla cura dei tumori e anche una expertise nel trattare i tumori uro-genitali e della testa-collo. Si completa così la rete professionale dell’Ulss Dolomiti in ambito oncologico, con esperti in tutti i tratti che coinvolgono il tratto digestivo.

Dal 2015 è Componente del gruppo di lavoro PDTA della Rete Oncologica Veneta per i pazienti affetti da Tumore testa-collo

Ha al suo attivo una ricca produzione scientifica, con pubblicazioni su importanti riviste nazionali e internazionali.

Si è occupato con attenzione anche dell’umanizzazione delle cure

«Un benvenuto al nuovo direttore dell’oncologia di Feltre, che potrà dare nuovo slancio al Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastroenterologica, in collaborazione con le altre équipe aziendali », commenta il Direttore Generale Maria Grazia Carraro, « Colgo l’occasione per ringraziare il facente funzione dr Zustovich che sta traghettando a scavalco il reparto in questo periodo non facile.

In questi mesi, in poco tempo, sono stati nominati numerosi nuovi primari al Santa Maria del Prato: il primario di psichiatria, dr Brega; il primario di ortopedia, dr Di Fabio; il primario di Geriatria, dr.ssa Omiciuolo, il direttore del Distretto dr.ssa Dalla Torre e ora il dr Nicodemo. Nei prossimi mesi si completerà la squadra con le nomine dei primari di Anestesia e di Direzione Medica».