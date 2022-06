Viviana Fusaro incontra Nadia Forlin e Paolo Serrangeli

Feltre, 19 giugno 2022 – Questa mattina Viviana Fusaro, candidata sindaco del centrodestra al Comune di Feltre, assieme ai rappresentanti delle proprie liste, ha incontrato Nadia Forlin e Paolo Serrangeli, protagonisti della coalizione Forlin-Serrangeli che l’altro ieri ha offerto il loro appoggio alla Fusaro, nel prossimo ballottaggio con il candidato sindaco del centrosinistra Adis Zatta.

L’incontro sì è svolto all’insegna del rispetto e della cordialità – fa sapere la candidata Fusaro – e si è focalizzato sulle linee programmatiche della coalizione e sui progetti per il futuro della città.

Viviana Fusaro ha ribadito, inoltre, la volontà espressa fin da subito “di non portare avanti alcun apparentamento ma di essere allo stesso tempo disponibile all’ascolto e ad accogliere eventuali spunti in linea con il programma per dare voce a tutti quegli elettori che al primo turno non si sono identificati nella coalizione di centrosinistra”.