Il Comune di Belluno cerca un coordinatore e 10 rilevatori per il censimento. Domande entro il 3 giugno

E’ stato pubblicato l’avviso per la selezione pubblica, per titoli e secondo predeterminati criteri selettivi, per il conferimento dell’incarico di un coordinatore e operatore di back office e di dieci rilevatori statistici, per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2022-2026.

Per ricoprire la funzione di coordinatore o di rilevatore sono necessari i seguenti requisiti specifici, oltre a quelli dettagliati nell’avviso:

– essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;

– saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)

– possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);

– avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

– conoscere il territorio comunale;

– essere disponibili agli spostamenti con proprio mezzo e a proprie spese in qualsiasi zona del territorio comunale, per raggiungere le unità di rilevazione.

I compiti del coordinatore e dei rilevatori sono dettagliati nell’avviso, scaricabile dalla sezione “Bandi di gara e avvisi” del sito Internet istituzionale.

Nell’avviso sono specificati i dettagli necessari a comprendere in cosa consista il lavoro da svolgere, modalità e tempi, compensi e obblighi formativi, nonché le modalità di selezione.

I candidati interessati possono presentare domanda, esclusivamente utilizzando i moduli allegati all’avviso, entro le ore 12 del 3 giugno 2022.