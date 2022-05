Due motociclisti perdono la vita. Tre auto coinvolte in un incidente a Salce

Sangue sulle strade bellunesi. Due motociclisti perdono la vita in due diversi incidenti. Tre auto coivolte in un incidente a Salce con due feriti.

Alle 17:20, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 51 in località Fiames di Cortina D’Ampezzo per un frontale tra una moto e un autoarticolato. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno estratto da sotto il camion il motociclista. I sanitari del SUEM hanno provato a lungo a rianimare l’uomo, purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte del motociclista di nazionalità tedesca.

I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero di una moto di un altro incidente mortale accaduto nel pomeriggio in via Talamini a Vodo di Cadore. Anche in questo caso la vittima è un motociclista di nazionalità tedesca. Sul posto per le operazioni di recupero della moto hanno operato i vigili volontari di Borca e Vodo.

Alle 15:00 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Boscon lungo la statale 50 in località Salce a Belluno per un incidente che ha coinvolto tre auto. I pompieri arrivati dalla sede centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM, due persone sono state trasferite in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.