Corso di formazione per giovani tornitori

Da alcuni anni si è sviluppata una stretta collaborazione tra l’impresa Teknomotor e l’ente di formazione ENAC Veneto.

Il dialogo continuo permette di individuare le esigenze formative dell’impresa e pianificare la formazione in vari ambiti per la crescita delle competenze in Teknomotor, investendo risorse dell’azienda ma anche sfruttando, laddove possibile, finanziamenti pubblici e finanziamenti di fondi interprofessionali. Sono stati realizzati e sono in corso dei percorsi di formazione e consulenza nell’ambito del marketing e nell’ambito delle macchine a controllo numerico.

Teknomotor sta crescendo in modo significativo e da anni continua ad inserire nuovi addetti nei loro reparti, con particolare riferimento ai tornitori, ma non solo…perché quando una azienda cresce ha bisogno di riorganizzare il personale e le competenze in modo strutturato.

La formula che più piace a Teknomotor è quella di formare i ragazzi quando ancora non lavorano, per stimolare l’interesse verso il settore e le lavorazioni che troveranno poi in azienda, ma anche di regalare loro la opportunità di entrare in azienda e toccare con mano la quotidianità lavorativa perché possano farsi una idea reale del contesto lavorativo del reparto tornitura e sceglierlo con consapevolezza come ambito in cui realizzarsi.

Chiaramente questo stile si sposa con il principio “longlife learning” promosso dallo staff di ENAC Veneto che crede fortemente nell’importanza della formazione continua e della continuità della formazione e quindi accompagna davvero le persone, i ragazzi e poi gli adulti, nella loro crescita professionale, offre esperienze il più possibile concrete sia per acquisire nuove competenze e nuove abilità, sia per capire quale strada sia la migliore per il proprio percorso formativo – professionale.

Teknomotor, molto conosciuta soprattutto nel contesto internazionale, risulta essere una impresa particolarmente innovativa come macchinari e strumentazioni. È una azienda giovane e lungimirante, specializzata nella progettazione e produzione di motori elettrici ed elettromandrini.

Il prossimo corso per tornitori che partirà a metà maggio, organizzato da ENAC VENETO con la docenza di Michele Zancanaro e la collaborazione dei responsabili tecnici dell’azienda, accoglierà come allievi anche i ragazzi e i giovani disoccupati che vogliono conoscere o approfondire il disegno meccanico, la programmazione e la conduzione del tornio. I giovani interessati possono richiedere di partecipare inviando una mail a feltre@enacveneto.it

Saranno ammessi prioritariamente i ragazzi con competenze in ambito meccanico, con interesse per il settore metalmeccanico e l’inserimento lavorativo diretto in Teknomotor. Infatti coloro che dimostreranno interesse e affinità con il contesto Teknomotor già in questa fase di corso, entreranno nell’organico e potranno continuare a crescere e appassionarsi al settore.

Il corso (che costa 700 euro + iva) è gratuito per gli studenti di quarta e quinta perché offerto da Teknomotor, che conta comunque di rimborsare il tutto anche a coloro che parteciperanno pagando la quota se rimarranno in azienda e supereranno corso, la valutazione finale e il periodo di prova.

Il corso prevede una durata totale di 40 ore, di cui 16 in reparto tornitura in Teknomotor a Quero il sabato mattina e 24 in sede Enac Veneto a Feltre (in Istituto Canossiano) il mercoledì dalle 17 alle 19 a partire da metà maggio.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato regolarmente le lezioni.

L’opportunità formativa si impreziosisce con la presenza di lavoratori già attivi in azienda che potranno portare la loro esperienza, i casi pratici reali e le domande più specificatamente legate alle lavorazioni tipiche dell’azienda. È chiaro che chi frequenta questo corso entra già un po’ in azienda e nel team di lavoro. I ragazzi delle quinte potranno inserirsi davvero facilmente e rapidamente nel mondo del lavoro prima ancora di terminare gli studi; i ragazzi delle quarte potranno frequentare il corso e poi considerare Teknomotor per l’esperienza di alternanza o per il loro lavoro del futuro. I disoccupati avranno una opportunità che davvero spalanca una porta verso il mondo del lavoro.

Lo staff di ENAC VENETO è a disposizione al telefono 0439 840947 o via mail feltre@enacveneto.it per chiarimenti e informazione su questo e gli altri corsi in programma. Le persone interessate possono anche segnalare l’interesse per corsi futuri in Teknomotor perché è una iniziativa che continua nel tempo e viene ripetuta in più edizioni.