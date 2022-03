Amministrative 2022 Belluno. Roberto De Moliner soddisfatto dell’adesione del Gruppo InMovimento: Irma Visalli affiancherà il candidato sindaco Giuseppe Vignato

“Il Partito Democratico del Comune di Belluno non può che dirsi soddisfatto della decisione assunta dal gruppo in Movimento”.

Lo dichiara Roberto De Moliner, segretario Unione Comunale Pd Belluno.

“Questa decisione è infatti sulla strada che abbiamo deciso di intraprendere per raggiungere quello che per noi è stato ed è tuttora obiettivo primario: l’unità del centrosinistra per scrivere insieme un progetto di futuro per la Belluno di domani.

In tal senso si è impegnato tutto il Partito Democratico, il nostro gruppo Consigliare che ha lavorato con spirito costruttivo in Consiglio Comunale ancor prima che partisse l’oneroso lavoro del tavolo organizzato con le forze di maggioranza uscente al quale abbiamo partecipato in un secondo tempo a livello politico, e a cui ha poi partecipato lo stesso Giuseppe Vignato, in vista delle elezioni amministrative.

La strada fin’ora non è stata semplice e lavoreremo ancora perseguendo ogni possibile traiettoria affinchè lo spazio del centro sinistra sia quanto più unitario possibile , mirando al rafforzamento del progetto cui lavoriamo ormai da tempo.

Dal giorno in cui l’Unione Comunale ha scelto di affiancare Giuseppe Vignato si è già avviata con lui una stretta collaborazione. Con lui abbiamo infatti condiviso la visione di un governo per la “capitale delle Dolomiti” che esprima, intrecci e faccia dialogare nella maniera più integrata e complementare possibile le forze civiche con quelle della politica che il nostro Partito può rappresentare adeguatamente anche grazie a figure riconosciute per la propria competenza.

Va in quest’ottica – coclude De Moliner – l’avvio del percorso di ascolto con le associazioni di categoria che il nostro candidato sindaco sta facendo affiancato da Irma Visalli”.