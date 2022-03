Cortinametraggio: Violante Placido Michela Andreozzi Nina Pons Pino Quartullo e Niccolò Ferrero gli ospiti in arrivo al festival. In anteprima “E Buonanotte” di Massimo Cappelli

Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022

Seconda giornata di festival lunedì 21 marzo. Con l’arrivo di Violante Placido, Michela Andreozzi, Nina Pons, Pino Quartullo e Niccolò Ferrero entra nel vivo la XVII edizione di Cortinametraggio che prevede un fitto calendario di proiezioni all’Alexander Girardi Hall dove alle 17.45 saranno presentati Gabrielé, Milan di Alessandro Rosato e Martina “Essence” Portrait di Michele Sirigu. Due dei corti che concorrono al Dolomia Beauty Film Award dedicato agli autori di cortometraggi che abbiano declinato il concetto di “bellezza” all’interno dei propri lavori. Il premio nasce dalla volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell’arte.

Per i lungometraggi sarà proiettato Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare. Nel film Fabio Volo e Ginevra Francesconi. Un professore di filosofia inizia una campagna contro l’abuso dei social media con l’aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online. La fama inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un influencer.

Tra gli eventi speciali del festival La cavia di Rolando Stefanelli con Violante Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro Repossi. Protagonista una donna che invita un uomo in un bar. La proposta della donna sconvolge l’uomo. Cosa vuole veramente?

Per la sezione Lungometraggi, arriva in anteprima al festival E Buonanotte di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons, Niccolò Ferrero e Pino Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo numero sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53. È questo il pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che lo conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere pienamente quei 27 anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita cambierà drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola, Roberta Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.

Per gli appuntamenti della mattina alle 10.30 al Parc Hotel Victoria di Cortina l’incontro con i protagonisti del cortometraggio Mentre non c’eri e del lungometraggio Sempre più bello preceduto dalle interviste su canaleEuropa.tv

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.

Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.

Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.

Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno, Canale Europa, Radio Cortina.

Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel passion, Preindl & Paoloni.

Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

