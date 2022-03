Esposizione Internazionale d’Arte del 21° secolo in Cina, con la partecipazione di Santiago Ribeiro

Shanghai, Cina – Si terrà in diverse città della Cina una mostra internazionale per sostenere l’educazione dei bambini in Cina con artisti provenienti da più di venti paesi.

Cina, le città dove si svolge la mostra sono Pechino, Shanghai, Hangzhou, Nanchino, Shenzhen, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Changsha, Wuhan, Qingdao Xi’an Art.

Mostra internazionale d’arte sun rainbow, fondo di beneficenza per l’educazione – 国际当代艺术品资产管理运营 文化 Con i fruttuosi risultati della riforma e dell’apertura della Cina, la Cina è entrata in una società prospera in modo completo.

Pur ottenendo notevoli risultati in campo economico, anche il campo della cultura e dell’arte necessita di ulteriore sviluppo. Ci concentriamo sul funzionamento e sulla gestione di opere d’arte internazionali di alta qualità, cooperiamo con eccezionali artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo e promuoviamo la divulgazione delle discipline umanistiche e dell’arte nella società cinese e gli scambi culturali internazionali.

Terremo costantemente mostre d’arte internazionali in diverse città del paese.

Parte del reddito del fondo sarà donato ai bambini nelle aree svantaggiate per la loro istruzione.

L’artista surrealista portoghese Santiago Ribeiro è il mentore e il promotore della più grande mostra surrealista del mondo nel 21° secolo, Surrealism Now International, il suo lavoro è stato esposto a livello globale così come a Berlino, Mosca, New York, Dallas, Los Angeles, Mississippi, Indiana , Denver, Varsavia, Saint Nantes, Parigi, Londra, Vienna, Pechino, Firenze, Madrid, Granada, Barcellona, Lisbona, Belgrado, Montenegro, Romania, Giappone, Taiwan, Brasile, Minsk, Nuova Delhi, Jihlava (Repubblica Ceca ) e Caltagirone in Sicilia e diverse città in Portogallo. Times Square a New York, Stati Uniti, ha riportato molte volte informazioni sulla sua mostra e le sue opere sono state raccolte da collezionisti in molti paesi.