Ufficio IAT di Piazza Duomo, via ai lavori di restyling

Ultimi giorni di attività dell’ufficio IAT di Piazza Duomo prima della chiusura

per il rifacimento degli arredi: da lunedì 24 gennaio fino alla metà di febbraio infatti i locali saranno interessati dai lavori di risistemazione degli

interni, che saranno realizzati grazie al contributo di 30mila euro arrivato

dalla Regione Veneto tramite il progetto “Le porte dell’accoglienza” dedicato proprio al restyling sotto un’identità comune di tutti gli uffici turistici dei capoluoghi regionali.

Nei prossimi giorni si provvederà a svuotare e tinteggiare i locali, mentre da

lunedì 31 inizieranno i lavori di installazione degli arredi.

«Come annunciato al momento dell’accettazione del contributo regionale, –

commenta l’assessora al turismo Yuki d’Emilia – eseguiamo questi lavori a

cavallo tra gennaio e febbraio, quindi in un periodo tradizionalmente

tranquillo turisticamente per il capoluogo tra la conclusione delle feste

natalizie e l’inizio del Carnevale. Da metà febbraio sarà operativo il “nuovo”

ufficio IAT che, grazie al lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione Massaro, è ora riconosciuto anche dalla Regione, che ringraziamo per il contributo e per il supporto, come porta sulle Dolomiti; una struttura che sarà ancora più funzionale e accogliente in vista dell’afflusso turistico che, pur tenendo conto dell’emergenza sanitaria, negli ultimi mesi ha comunque fatto registrare un significativo incremento e che ci aspettiamo importante

fin dalla primavera».

Per tutto il periodo di chiusura sarà comunque possibile contattare lo IAT

via mail info@adorable.belluno.it, social e al numero di cellulare

(3342813222).