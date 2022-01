Raduno invernale del Gruppo alpini di Mel

Nonostante le restrizioni anti-pandemiche vicinanza alla Casa di riposo di Mel,

banco alimentare e apertura sito Praderadego

Per il Gruppo Alpini di Mel il 2021 è stato un anno che, pur nelle limitazioni imposte dalla lotta contro la pandemia, ha permesso di svolgere le attività istituzionali e partecipare a vari interventi.

Come consuetudine, il raduno invernale si è aperto con la messa celebrata nella chiesa arcipretale di Mel da don Massimiliano, nel corso della quale sono stati ricordati gli alpini andati avanti nell’ultimo anno; è stato inoltre rivolto un pensiero commosso in loro memoria con la preghiera dell’Alpino letta dal capogruppo. Presenti otto gagliardetti di Gruppi viciniori e altri vessilli, oltre alle autorità civili e militari.

Dopo il trasferimento nella sede di Tallandino, alla presenza di circa settanta soci, del sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa e della madrina Lietta Ripesi, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera sulle note dell’inno nazionale e l’omaggio a chi è andato avanti,.

Nel corso dell’assemblea il capogruppo Aldo Mastellotto ha affermato: “Siamo giunti al termine di un anno abbastanza controverso, a causa del Covid19, che ci ha visti alternare momenti di libertà ‘vigilata’ ad altri di ristrettezze di movimento. L’anno scorso non ci è stato possibile fare il raduno invernale e l’assemblea di Gruppo per una recrudescenza dei contagi. Solo una messa a Villa di Villa a suffragio dei nostri soci andati avanti e la deposizione di una corona al monumento ai caduti, con la partecipazione di un numero ristretto di soci, autorità e amici di altri Gruppi alpini e della presidenza di Sezione. Anche la Protezione civile ha dovuto rinunciare alla annuale assemblea ai primi di gennaio.

Per mantenere viva una tradizione decennale, si sono potute preparare le trippe a San Valentino, ma solo per asporto. Annullata l’Adunata nazionale, il capogruppo e alcuni soci delegati sono stati presenti il 30 maggio all’assemblea di Sezione presieduta dal nostro socio Edoardo Comiotto con la premiazione del generale Cappello Lorenzo che proprio quel giorno compiva cento anni. Fra le attività attuate il capogruppo ha ricordato l’apertura della struttura di Praderadego che ha riscontrato notevole soddisfazione da parte delle numerose persone che l’hanno frequentata, il tradizionale incontro dei Gruppi della pedemontana Bellunese/Trevigiana e dopo mesi d’isolamento dalla Casa di riposo di Mel l’avvicinamento ideale agli ospiti con l’offerta, assieme all’Auser, di un concentratore di ossigeno a ricordo del socio Elio Del Pizzol”.

Intervenendo all’incontro il vicepresidente vicario della Sezione di Belluno Ezio Caldart ha ribadito la volontà dell’ANA, situazione sanitaria permettendo, di proseguire nel suo cammino istituzionale con il Raduno nazionale di Rimini ed altri programmati nella stessa Belluno quale il Raduno della Cadore, il Raduno Triveneto ed i consueti appuntamenti in calendario. Ha poi ricordato il successo dei campi scuola per giovani i cui posti per il prossimo anno (2700 circa) sono già stati prenotati. Caldart ha poi ricordato che, vista la sospensione del servizio di leva, sono in corso contatti con i tre ministeri interessati per la costituzione di un sistema che coinvolga i giovani nel dedicare alcuni mesi della loro vita allo Stato. Ciò permetterà loro di scegliere come utilizzare i bonus maturati per questo servizio per la carriera nelle istituzioni militari o civili.