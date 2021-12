Lunedì il Veneto va in Zona gialla. Zaia anticipa le nuove regole dalla mezzanotte

Nella conferenza stampa in diretta Facebook di oggi il governatore del Veneto Luca Zaia, affiancato dall’assessore Lanzarin e dalla dottoressa Russo, ha dato notizia della nuova ordinanza in vigore da sabato 18 dicembre fino a domenica 16 gennaio che anticipa le regole della Zona gialla che il governo si appresta a varare, con effetto da lunedì per Marche, Liguria, Veneto e Provincia Autonoma di Trento.

Ecco in sintesi cosa cambia dalla mezzanotte:

Mascherine obbligatorie all’aperto ad eccezione dei bimbi sotto i 6 anni e le persone impossibilitate ad indossare la mascherina.

Tutti gli operatori sanitari in servizio in case di riposo e ospedali e i degenti in Veneto dovranno sottoporsi ai tamponi rapidi di controllo ogni 4 giorni, invece che ogni 10. E test ogni dieci giorni per tutti gli ospiti delle case di riposo Rsa. Anche i nuovi ingressi in casa di riposo avranno l’obbligo di vaccino, tampone negativo, quarantena eventuale e tampone di fine isolamento. Un solo accompagnatore ammesso per fare visita ai pazienti assistiti in ospedali e nelle case di riposo. Sospese le visite in casa di riposo ai minori di 12 anni. Bloccate dimissioni e uscite degli anziani dalle case di riposo; per uscire durante le feste servirà il consenso della direzione, essere vaccinato, fare tampone in uscita e in entrata.

Quarantena breve per le scuole: gli studenti in Dad non potranno fare attività extra-scolastiche.

Qui tutte le regole in vigore dal 6/12/2021 AL 15/1/2022