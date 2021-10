In 2.500 in piazza Duomo alla manifestazione No green pass. Breve intervento di Stefano Puzzer

Belluno, 23 ottobre 2021 – Circa duemilacinquecento persone questa sera in Piazza Duomo per la manifestazione (la 13ma a Belluno) “No green pass”.

Alle 19:10 arriva Stefano Puzzer, leader del Coordinamento 15 ottobre di Trieste. Una breve comparsata tra gli applaudi del pubblico, poche parole, quasi scontate, tra le quali spicca un “Volevano tenderci una trappola. Dobbiamo stare uniti”!

Una frase che si sposa con l’affermazione di Giorgia Meloni “Siamo tornati alla strategia della tensione”, quando ha replicato al ministro dell’Interno Lamorgese sull’assalto alla sede della Cgil a Roma. Durante gli anni di piombo la cosiddetta strategia della tensione serviva a rafforzare il governo in carica. Oggi “La trappola” nominata da Puzzer è riconducibile alle infiltrazioni avvenuta alla manifestazione del 18 ottobre a Trieste, sfociata con 12 fogli di via obbligatori di cui 8 targati CasaPound. E allora la domanda da farsi oggi come allora è sempre la stessa: chi è il mandante? Chi ha interesse a screditare la protesta autentica dei portuali e dei cittadini No green pass? Un indizio l’ha dato Giovanni Fasanella durante la presentazione on line del suo ultimo lavoro con Cereghino “Libro nero della Repubblica Italiana” dalla fine del fascismo all’omicidio di Aldo Moro, dove assolve Draghi, dunque il governo in carica, e indica la mano straniera all’origine delle infiltrazioni.

Per quanto riguarda l’incontro avvenuto questa mattina a Trieste tra il ministro triestino dell’Agricoltura Stefano Patuanelli con i rappresentanti del Coordinamento 15 ottobre, sappiamo che le manifestazioni e i presidi proseguiranno pacificamente. In attesa di conoscere la risposta del governo dopo il Consiglio dei ministri di martedì, che si pronuncerà sulle richieste dell’abolizione del green pass e dell’obbligo vaccinale per le categorie assoggettate.

(rdn)