Sopralluogo della Provincia e della Protezione civile nazionale sui territori colpiti dal maltempo di dicembre 2020

Bortoluzzi: «Al lavoro sia sul ripristino danni sia sulla prevenzione»

Alpago 21 ottobre 2021 – Questa mattina in Alpago i tecnici del Dipartimento nazionale e regionale di Protezione Civile hanno verificato gli effetti del maltempo del 5-9 dicembre 2020 e constatato l’avanzamento dei lavori di ripristino messi in campo negli ultimi mesi. Nel sopralluogo, sono stati accompagnati dai tecnici della Provincia, insieme al consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo e alla Protezione Civile Massimo Bortoluzzi.

«Abbiamo fatto il punto della situazione rispetto a quanto messo in campo dalla Provincia nei mesi successivi all’evento meteo, che ha colpito in particolare la zona dell’Alpago – spiega il consigliere Bortoluzzi -. E abbiamo ribadito quanto avevamo detto già al Capo Dipartimento Curcio incontrato a Roma a luglio, ovvero che rispetto ai danni registrati dal territorio i soldi arrivati non sono sufficienti. Abbiamo il dovere di pensare da una parte al ripristino, e dall’altra alla prevenzione, soprattutto alla luce delle fragilità della nostra montagna, che dopo Vaia ha sofferto diversi episodi di maltempo».

Nei giorni scorsi gli uffici della Provincia hanno inviato ai Comuni i documenti per i contributi relativi ai danni delle nevicate di inizio gennaio e ora la struttura sta lavorando per la ripartizione delle risorse del maltempo 5-9 dicembre. «Al momento sono arrivati circa 11 milioni di euro, con due ordinanze successive, solo per le somme urgenze. Il sopralluogo serviva proprio per consentire ai tecnici del Dipartimento di analizzare alcune situazioni, per stanziare ulteriori risorse – conclude il consigliere Bortoluzzi -. Ringraziamo la disponibilità dei tecnici nazionali e regionali. Da parte nostra massima collaborazione nel cercare di rendere sempre più sicura e abitabile la montagna».