Assegnato ad Aldo Villabruna il Premio San Martino 2021 

Il premio per l’anno 2021 va ad Aldo Villabruna. La cerimonia di consegna, avrà luogo giovedì 11 novembre al Teatro Comunale di Belluno. In tale occasione sarà consegnato anche il Premio 2020 che era stato assegnato a Giorgio Zampieri.

La conferenza dei capigruppo si è espressa: il Premio San Martino 2021 andrà a Aldo Villabruna, professionista, appassionato studioso di preistoria e generoso volontario.

Non è facile racchiudere in poche righe le motivazioni che sono state presentate a sostegno della candidatura e che hanno convinto la conferenza dei capigruppo: Aldo Villabruna occupa un posto nella vita sociale che lo vede serio e instancabile nell’approcciarsi ai diversi aspettidell’esistenza. Dall’attività professionale, alle scelte di come impiegare il proprio tempo, Villabruna si è dimostrato una persona con i piedi per terra, attento a osservare il mondo in modo molto pratico, operoso, mai indifferente, cercando di mettere a frutto le proprie competenze in campo professionale, culturale e sociale, come dimostrano diversi riconoscimenti assegnatigli e, tra le altre cose, la sua attività con l’associazione Amici del

Museo, di cui fu tra i membri fondatori, con il Circolo Ospedaliero San Martino, con il Rotary Club di Belluno, l’associazione Insieme si può e il Comitato d’Intesa.

A lui si devono importantissimi risultati nel settore della ricerca archeologica, svolta per anni nel territorio bellunese, con occhio attento e qualificato, ma anche interventi ambiziosi, costruiti e seguiti con lungimiranza, caparbietà e costanza in ambito sociale, per migliorare in modo molto concreto l’esistenza di tante persone, soprattutto in contesti

di estrema povertà.

“La conferenza dei capigruppo” – commenta il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Rasera Berna – “ha assegnato all’unanimità il Premio San Martino 2021 a Aldo Villabruna riconoscendo in lui quelle caratteristiche che il Premio stesso vuole sottolineare come meritevoli di ammirazione da parte della comunità.

Ci hanno convinto la sua capacità di non rimanere indifferente di fronte alle provocazioni che quotidianamente la vita propone, la sua determinazione nel non lasciare le cose a metà, seguendo nel tempo i progetti avviati e avendo come obiettivo la promozione della dignità dell’essere umano.

Ci è piaciuto il suo sapersi mettere in relazione con il contesto naturale, ricostruendone la storia in modo entusiasta, e il suo saper guardare con generosità e intelligenza, ovvero in profondità, paesaggi, situazioni e persone, mettendo sempre il punto focale fuori da sé stesso. Nel motto a lui attribuito “Fai del bene e dimenticati di averlo fatto”, c’è forse il vero

segreto dell’altruismo”.

Non sono state presentate, invece, candidature per la nuova sezione riservata ai giovani con meno di 18 anni, istituita a partire dall’anno 2021, con la modifica apportata al Regolamento dal Consiglio comunale, nello scorso luglio. Su questo aspetto, si valuteranno capillari azioni comunicative e di coinvolgimento, distribuite nel tempo, per stimolare,

anche e soprattutto nei giovani, il desiderio di sentirsi responsabili della crescita della loro comunità di appartenenza, attraverso l’adozione e la valorizzazione di scelte e comportamenti di vita degni di essere apprezzati e imitati.

La cerimonia del Premio si svolgerà giovedì 11 novembre al Teatro comunale e accoglierà anche Giorgio Zampieri, Premio San Martino 2020, cui l’anno scorso il riconoscimento è stato consegnato solo con una cerimonia ristretta, a causa delle restrizioni per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19