Incidente mortale in Alpago e alcuni interventi in montagna

Tambre d’Alpago, 15 – 08 -2021 – Maurizio Casagrande, 44enne di Vittorio Veneto, è stato travolto da un auto questa mattina mentre transitava in bicicletta sulla strada nei pressi dell’incrocio per Tambre, ed ha perso la vita nel violento impatto. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del Suem.

Alleghe (BL), 15 – 08 – 21 Attorno alle 18 un squadra del Soccorso alpino di Alleghe è intervenuta per una coppia di escursionisti venticinquenni tedeschi in difficoltà. Scendendo dal Lago del Coldai verso Alleghe, i due avevano perso la traccia finendo bloccati in un ghiaione vicino al Ru da Molin. Dalle coordinate, cinque soccorritori li hanno raggiunti a circa 1.600 metri di quota partendo dal basso e, dopo averli assicurati, li hanno calati con le corde per i primi venti metri, per poi proseguire scendendo nel ghiaione lungo il torrente. Al momento la squadra è ancora in fase di rientro con la coppia.

Colle Santa Lucia, 15 – 08 – 21 Attorno alle 16 il Soccorso alpino della Val Fiorentina e della Guardia di finanza sono intervenuti lungo il sentiero numero 452, tra Forcella Nuvolau e Passo Giau, per un’escursionista di 64 anni di Curtarolo (PD), che si era sentita poco bene mentre stava camminando assieme ai familiari. Raggiunta dai soccorritori, la donna è stata imbarellata e trasportata per circa 500 metri fino al fuoristrada e da lì al Rifugio Fedare, da dove si è allontanata autonomamente.

San Vito di Cadore, 15 – 08 – 21 Alle 11.40 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato tra Forcella Ambrizzola e Casera Prendera, per un escursionista tedesco di 36 anni colto da malore. L’uomo, assistito dalla compagna, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso sbarcati in hovering. Accompagnato poco distante dove era atterrata l’eliambulanza, è stato caricato a bordo assieme alla compagna e trasportato per accertamenti all’ospedale di Belluno.