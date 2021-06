Al via i lavori alla scuola primaria di Calalzo di Cadore

Sono stati consegnati mercoledì 23 giugno i lavori per il consolidamento della scuola primaria Guglielmo Marconi di Calalzo di Cadore.

Il progetto – importo complessivo 300mila euro – prevede interventi di natura strutturale necessari alla messa in sicurezza dell’edificio: si procederà quindi alla realizzazione di un sistema di sottofondazioni con micropali, ricucitura delle lesioni e rinforzo delle travi di sostegno del tetto.

I lavori, su progetto dello studio tecnico ITS di Pieve di Soligo, saranno realizzati dalla Edil Costruzioni di Sedico.

“Le spese saranno coperte per poco meno della metà, circa 147mila euro, da un finanziamento regionale in materia di edilizia scolastica, mentre per la restante parte abbiamo provveduto ad accendere un mutuo”, spiega il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo. “Alle famiglie dei bambini che frequentano la struttura voglio dire che, salvo imprevisti, i lavori si completeranno in 60 giorni, quindi dovremmo riuscire a terminarli abbondantemente prima del rientro a scuola dei ragazzi e faremo di tutto per riuscirci. Il nuovo anno scolastico li vedrà quindi entrare in una struttura ancora più sicura”.