CortinAteatro. Musica, spettacoli e grandi ospiti per l’estate della Regina delle Dolomiti

La rassegna, coorganizzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo e dall’associazione Musincantus, si svolgerà dal 17 luglio al 10 settembre e vede la collaborazione dei maggiori operatori culturali veneti: Teatro Stabile del Veneto, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Teatro Sociale di Rovigo, OPV – Orchestra di Padova e del Veneto.

Quest’anno si moltiplicano i generi musicali proposti e gli appuntamenti: sarà il jazz del grande trombettista Fabrizio Bosso ad inaugurare il programma musicale, per proseguire con l’inedito trio formato dal tenore Fabio Sartori, dal basso Riccardo Zanellato e dall’attrice Lella Costa protagonisti dell’Omaggio a Giuseppe Verdi. Grande attesa anche per i Royal Fireworks di Handel, spettacolare concerto sulle Cinque Torri con l’orchestra Filarmonica italiana diretta da Beatrice Venezi, Il barbiere di Siviglia in forma scenica con un nuovo allestimento di CortinAteatro e VivaVoce Summertime.

Due gli appuntamenti con il teatro, entrambi coproduzioni del Teatro Stabile del Veneto: La bisbetica domata e Romeo e Giulietta l’amore è saltimbanco. Non mancano le iniziative dedicate ai ragazzi e le masterclass per giovani musicisti e cantanti.

CortinAteatro, la stagione concertistica e teatrale ampezzana coorganizzata dal Comune di e Cortina d’Ampezzo e dall’associazione Musincantus con la collaborazione del Teatro Stabile del Veneto, torna ad allietare l’estate della Regina delle Dolomiti: dal 17 luglio al 10 settembre la seconda edizione estiva prevede 16 appuntamenti all’insegna della multidisciplinarietà, tra musica – dalla lirica al jazz, dal teatro musicale all’esibizione corale a cappella – e teatro, con spettacolari adattamenti site specific.

“È tradizione – ha introdotto Cristiano Corazzari, assessore alla cultura della Regione del Veneto – che le iniziative di CortinAteatro vengano presentate presso la sede della Regione del Veneto per poi prendere la strada delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, a conferma dell’importanza della condivisione e dell’amore per questa nostra meravigliosa terra che è il Veneto. Una stagione concertistica e teatrale, quella ampezzana, che fra l’altro rientra nel calendario di RetEventi Cultura Veneto, e nello specifico RetEventi della Provincia di Belluno. Progetto fortemente voluto dalla Regione del Veneto, nella convinzione che sia fondamentale lavorare in una logica di rete. Una seconda edizione, resa possibile grazie all’impegno dell’Associazione Musincantus, del Comune di Cortina e del Teatro Stabile del Veneto, che aggiunge valore e contenuti alla cultura e alla storia del Veneto, oltre a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e locale”.

CortinAteatro è progetto rivolto a target diversi, dai residenti al pubblico internazionale, dai cultori ai neofiti, dagli adulti ai bambini, con un’attenzione particolare all’intrattenimento educativo. Obiettivo fondamentale di tutta la programmazione è la creazione di una stagione capace di interagire ed integrarsi con l’offerta turistico – culturale della città. “Quest’anno – spiega Edoardo Bottacin, presidente di Musincantus e direttore artistico di CortinAteatro – la relazione con il territorio si è ulteriormente intensificata e sono nate nuove importanti collaborazioni, come quella con l’Istituto statale d’arte Val Boite di Cortina d’Ampezzo per la realizzazione degli elementi per l’allestimento delle vetrine del corso principale della città ispirati all’opera “Il Barbiere di Siviglia”, o quella con il TEDx Cortina, evento che inaugureremo con l’esibizione di Danilo Stagni, primo corno solista della Scala e docente della nostra Masterclass di corno, realizzata in coproduzione con la Festa delle Bande di Cortina. Non mancano inoltre le coproduzioni con le realtà venete, tra i nuovi ingressi il Teatro Sociale di Rovigo – Teatro Di Tradizione e l’Orchestra Machiavelli di Verona”.

“Dopo mesi in cui siamo stati privati di contatti e di emozioni, torna la cultura nell’estate ampezzana. – dichiara Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d’Ampezzo – CortinAteatro è un altro punto messo a segno dalla mia amministrazione, alla continua ricerca di nuovi progetti culturali in grado di attirare la sensibilità di grandi nomi dell’arte. Un progetto di prestigio nato da sinergie vincenti e ormai consolidate: il Comune di Cortina d’Ampezzo, l’associazione culturale Musincantus ed il Teatro Stabile del Veneto, insieme per celebrare l’incomparabile bellezza della Regina delle Dolomiti attraverso il linguaggio dell’arte, della musica e del teatro. La cornice delle Dolomiti Patrimonio UNESCO si conferma palcoscenico ideale per eventi di calibro internazionale rivolti a tutti, cittadini, ospiti, visitatori, grandi e piccini. La rassegna estiva di CortinAteatro è parte del nostro “ben ritrovati”, un nuovo modo per accogliervi e tornare a nutrire l’anima di bellezza”.

“La ripresa di una rassegna multidisciplinare come questa è una notizia che ci rende davvero felici – dichiara Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto-. Assieme alla riapertura dei teatri nelle nostre città, non possiamo che essere soddisfatti di poter tornare a far girare le nostre produzioni per animare luoghi come la Regina delle Dolomiti. Grazie alla fiducia e al riconoscimento della Regione e del Comune di Cortina il Teatro Stabile del Veneto torna a svolgere il proprio ruolo al servizio del territorio”.

Musica. L’inaugurazione avverrà sabato 17 luglio alle 20.45 all’Alexander Girardi Hall con il concerto jazz Tandem di Fabrizio Bosso, uno dei più celebri trombettisti jazz del nostro tempo, e l’eccellente pianista Julian Olivier Mazzariello in collaborazione con il prestigioso Treviso suona Jazz Festival. Si proseguirà quindi domenica 25 luglio alle 20.45 all’Alexander Girardi Hall con l’Omaggio a Giuseppe Verdi, una coproduzione Musincantus – Teatro Sociale di Rovigo che celebra il 120° anniversario della morte del massimo operista italiano dell’Ottocento e vedrà insieme il grande tenore lirico Fabio Sartori, il basso Riccardo Zanellato, vincitore dell’Oscar della Lirica 2019, e l’attrice Lella Costa, che ci guideranno alla scoperta delle principali opere del genio di Busseto accompagnati e dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal maestro rodigino Gerardo Felisatti.

L’appuntamento con la grande musica si rinnoverà martedì 3 agosto con un evento unico, sostenuto da Banca Generali Private: alle 20.45 nel magico scenario della parete ovest delle Cinque Torri si potrà assistere a The Royal Fireworks, una stupefacente performance tra note e giochi di luce che vedrà protagonisti l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Beatrice Venezi, la donna più giovane a dirigere un’orchestra in Europa (seguirà conferenza stampa dedicata).

Giovedì 12 agosto sarà la volta dell’attesa opera lirica, che da tradizione connota la rassegna: quest’anno andrà in scena all’Alexander Girardi Hall Il Barbiere di Siviglia, opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, proposta in forma scenica con la regia di Tommaso Franchin e un nuovo allestimento prodotto da CortinAteatro. Dirigerà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e concerterà l’opera Jacopo Cacco, affiancato da un cast di stelle come la mezzosoprano Paola Gardina, il baritono Alessandro Luongo e il tenore Francisco Brito.

Venerdì 20 agosto alle 10.00 sulla parete ovest delle Cinque Torri spetterà a Danilo Stagni, primo corno del Teatro alla Scala e docente della Mastreclass di corno promossa da CortinAteatro, inaugurare TEDx Cortina con un contributo musicale.

Venerdì 27 e sabato 28 agosto sarà la volta di VivaVoce Summertime: il festival trevigiano di musica a cappella, organizzato da Musincantus, salirà in quota per un duplice appuntamento estivo in piazza Dibona alle 20.45, con il quintetto vocale romano Occhi chiusi in mare aperto e il gruppo trentino Alter Ego.

La musica ci accompagnerà fino a domenica 29 agosto, quando alle 20.45 all’Alexander Girardi Hall si potrà assistere a Misterioso barocco con i violinisti Davide De Ascaniis e Louise Antonello e l’Orchestra giovanile Machiavelli di Verona.

Teatro. Saranno due le pièce in cartellone quest’anno, entrambe coprodotte e proposte dal Teatro Stabile del Veneto e in scena alle 20.45 all’Alexander Girardi Hall: sabato 31 luglio si inizierà con La bisbetica domata, testo di William Shakespeare e adattamento di Andrea Pennacchi, con la regia Silvia Paoli (coproduzione con Teatro Bresci), mentre venerdì 10 settembre chiuderà la rassegna Romeo e Giulietta l’amore è saltimbanco, soggetto originale di Marco Zoppello che è anche regista, coprodotta con Stivalaccio Teatro.

Ragazzi. Per i più giovani sono in programma due celebri favole musicali: martedì 27 luglio alle 9.00 nei boschi delle Tofane con Pierino e il lupo, di Sergej Sergeevi Prokof’ev, che vedrà protagonista l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, e martedì 24 agosto alle 9.00 nei boschi di Fiames con arrivo alle 14.00 all’Alexander Girardi Hall con Il Carnevale degli animali, di Camille Saint-Saëns, che verrà eseguito dall’OPV – Orchestra di Padova e del Veneto con la narrazione di Alice Centazzo.

Masterclass. Oltre che vetrina per artisti già affermati, CortinAteatro vuole rappresentare un’opportunità per i talenti nascenti della musica e della lirica e per questo anche quest’anno organizza due masterclass rivolte a studenti e professionisti nella splendida cornice di Cortina d’Ampezzo con insegnanti d’eccellenza. Dal 22 al 25 agosto si svolgerà la Masterclass di canto lirico in collaborazione con l’Istituto Musicale Dea Zima Musica+Cortina con il Maestro Enrico Stinchelli, regista d’opera e musicologo particolarmente noto al grande pubblico per la trasmissione di Radio3 La Barcaccia. A conclusione gli allievi si esibiranno con un concerto in piazza Dibona mercoledì 25 agosto alle 18.00. Dal 23 al 27 agosto si terrà invece la Masterclass di corno, condotta da Danilo Stagni, primo corno solista del Teatro alla Scala, che si concluderà con il concerto degli allievi venerdì 27 agosto in piazza Dibona alle 18.00.

I biglietti sono in vendita da oggi su Vivaticket.com, all’Infopoint e alla Cooperativa di Cortina.