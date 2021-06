Il pianista Alex Trolese martedì alle 19:00 in Sala Giovanni 23mo a Belluno

Una serata di virtuosismo al pianoforte, con Alex Trolese, ospite a Belluno, martedì 15 giugno 2021, ore 19:00, Teatro Giovanni XXIII.

L’iniziativa è del Circolo culturale bellunese.

Il programma è diviso in tre parti: la prima dedicata al poeta del pianoforte Fryderyk Chopin, la seconda al pianista prodigio Isaac Albéniz e la terza a uno dei più grandi pianisti virtuosi, Franz Liszt, con la sua trascrizione della Seconda. Alex Trolese è nato a Genzano (Roma) nel 1997, si è diplomato al Conservatorio “Monteverdi” di Cremona con Maurizio Baglini e si è perfezionato all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Benedetto Lupo e al Conservatorio Superiore di Parigi con Denis Pascal; attualmente studia con Louis Lortie presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Waterloo. Si è esibito in numerose sale prestigiose come il Teatro La Fenice, l’Auditorium Parco della Musica, la Salle Cortot, la Casa-Museo di Claude Debussy, la Millennium Concert Hall di Pechino e la Weimarhalle di Weimar. Nel 2021 è uscito il suo ultimo CD Albéniz: Iberia, books I & II per Da Vinci Classics, prima tappa di un più lungo percorso attorno alla letteratura pianistica spagnola, che comprende anche Manuel De Falla, Frederic Mompou e Joaquín Turina.

Per garantire sicurezza e distanziamento, è richiesta la prenotazione presso Agenzia Alpe Bellunese: tel. 0437 940407, e-mail: info@alpebellunese.it. Si ricorda l’utilizzo della mascherina. Informazioni, programma completo della 68a Stagione 2021 e note di sala su: www.belcircolo.org.