Incontro con il fotografo naturalista Alessandro Gruzza a San Gregorio nelle Alpi

Tornano gli eventi culturali proposti dalla Fondazione Lucia De Conz, a San Gregorio nelle Alpi in via Belvedere 27/29. Il primo appuntamento è per sabato 19 giugno ed è dedicato alla fotografia naturalistica di Alessandro Gruzza. Autore di due meravigliosi volumi che sviluppano il tema del legame tra l’essere umano e la natura, il fotografo presenterà i suoi recenti lavori: “La Voce delle Dolomiti”, opera che esalta il paesaggio dolomitico in 88 fotografie scattate in cinque anni di lavoro, e “Tu sei Natura”, un libro che racconta, con immagini e testi, un viaggio dentro di sé in connessione con la natura.

Il 19 giugno sono previsti due incontri, entrambi gratuiti e aperti a tutti:

– il primo alle 11.00, seguito da un light lunch offerto dalla Fondazione Lucia De Conz. Date le vigenti norme anti Covid i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione su eventbrite.it

– il secondo incontro alle 14.00 si svolgerà all’aperto, nel Parco della Fondazione, senza necessità di prenotazione. In caso di maltempo l’incontro si terrà in uno degli ampi spazi della Fondazione.

Durante l’incontro l’autore illustrerà la sua storia e i messaggi delle sue pubblicazioni attraverso parole, immagini e filmati.