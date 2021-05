Scuole in rete. Mercoledì l’incontro on line con Carlo Cottarelli

Giovani e Europa: come ripartire con il Next Generation EU incontro con il Prof. Carlo Cottarelli – Mercoledì 19 Maggio 2021 – ore 20.20

Carlo Cottarelli, già direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, tra i massimi economisti, consulente economico di vari governi e incaricato dal Presidente Mattarella di formare un governo tecnico “neutrale” durante la crisi di governo del 2018 è stato commissario straordinario per la revisione della spesa ed è Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica e insegna Fiscal Macroeconomics all’Università Bocconi. Nel 2021 per Feltrinelli ha pubblicato All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica.Incontro aperto alla cittadinanza tutta.Modereranno l’incontro il referente provinciale delle Scuole in Rete in rappresentanza del mondo dell’istruzione, due studenti universitari dell’Associazione Amici delle Scuole in Rete, presidente e vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Belluno, il Presidente del Coordinamento Regionale delle Consulte del Veneto e il Presidente dei Giovani Industriali della provincia di Belluno.

Lo scopo è rendere tutti consapevoli e partecipi delle scelte che entro 6 anni sono destinate a condizionare nel bene e nel male il nostro futuro, con la consapevolezza che soprattutto sui giovani cadranno i benefici attesi, ma anche il peso degli investimenti a debito. Sono necessari consapevolezza e apporto di tutti verso un approdo sicuro…affinché non sia l’ultima spiaggia!