Premiati gli studenti del Corso triennale di Mediazione linguistica

Il Corso triennale di Mediazione linguistica classe di laurea L- 12 premia i suoi studenti più impegnati. Un pacchetto di borse di studio è infatti stato consegnato sabato a quei ragazzi che nell’anno accademico 2019 – 2020 hanno conseguito una media superiore a 27 trentesimi nelle materie linguistiche, inglese e la seconda lingua scelta, e in mediazione linguistica. L’iniziativa, particolarmente apprezzata dai ragazzi, ha potuto godere del sostegno, anche, di diverse imprese del territorio che credono nel corso della SSML di Vicenza – Fusp sede di Belluno e nel suo ruolo di formare le professionalità ricercate dalle aziende.

“E’ un segnale e un riconoscimento che la SSML ha voluto conferire ai suoi alunni più meritevoli – spiegano dalla segreteria di Belluno -, di certo verrà proposto anche il prossimo anno”. Allo stesso modo sarà data continuità al Premio Traduzione, la sfida che da quattro anni appassiona i ragazzi del IV e del V anno delle scuole superiori attorno alla traduzione di un testo in inglese. Anche quest’anno, nonostante la pandemia abbia imposto un’organizzazione tutta online, la proposta ha incontrato l’interesse di molti di giovani bellunesi. Il contest si è tenuto l’8 maggio e a breve verranno resi noti i vincitori.

Nel frattempo si sono aperte le iscrizioni ai test di accertamento per l’immatricolazione all’anno accademico 2021 – 2022. I prossimi appuntamenti previsti saranno il 24 luglio e l’11 settembre, in entrambe le date alle 10. Per dare la propria adesione è sufficiente collegarsi al sito ssml.eu e cliccare alla voce “Sede di Belluno – Test di accertamento”. La sede del corso di laurea è in via F. Ostilio 8. Per informazioni: 0437.291605