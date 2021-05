Incidenti in montagna

Val di Zoldo (BL), 15 – 05 – 21 Passate le 16 è scattato l’allarme per un’escursionista che, durante una camminata nei boschi in località Baron, sopra Forno di Zoldo, era scivolata ferndosi a una gamba con un ferro. Aiutata da altre persone a raggiungere l’abitato, G.F.B., 61 anni, di Val di Zoldo (BL), è stata medicata e imbarcata sull’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato nelle vicinanze, per essere trasportata all’ospedale di Belluno. Presente anche una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo.

Cortina d’Ampezzo (BL), 15 – 05 – 21 Attorno alle 11, il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un’escursionista scivolata mentre stava salendo al Lago del Sorapiss lungo il sentiero numero 215. Poiché il tempo impediva l’avvicinamento dell’eliambulanza, una squadra del Sagf di Cortina ha risalito il sentiero e raggiunto C.L. 41 anni, di Travagliato (BS), che, da sola, era scivolata una ventina di metri pur calzando ramponcini e aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia. La donna è stata presa in carico da medico e tecnico di elisoccorso , sbarcati con il verricello, assieme a un secondo tecnico di elisoccorso, dal’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, riuscito poi ad intervenire. L’infortunata è stata quindi recuperata con la stessa modalità per essere trasportata all’ospedale di Cortina.