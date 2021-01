Pozza saluta Serragiotto, già presidente della Camera di Commercio Italiana a Los Angeles. Serragiotto sui fatti di Washington: una struttura democratica più forte del dittatore

Treviso, 07 Gennaio 2021. Il presidente Pozza ha ricevuto nella sede camerale l’ex presidente della Camera di Commercio Italiana a Los Angeles il trevigiano Nicola Serragiotto.

“Ringrazio il dottor Serragiotto – ha detto Pozza – che come imprenditore ha dedicato la sua esperienza e professionalità alla Camera di Commercio Italiana di Los Angeles. Il mercato americano è un mercato strategico per il Veneto, pertanto sono certo che i rapporti non finiscono solo perché finisce un ruolo, soprattutto quando hai delle figure di alta professionalità e capacità di relazioni come ha il dott. Serragiotto. Il mio augurio di buon lavoro – conclude Pozza – va al neo eletto Presidente dott. Nicola Cagliata.

Ringrazio il presidente Pozza – ha detto Serragiotto – a cui va il mio plauso per l’eccellenza della rappresentatività e del lavoro che svolge la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, perla rara nel panorama italiano. Ribadisco la strategicità delle Camere di Commercio italiane all’estero punti di riferimento, gestite da imprenditori locali, quindi con l’esperienza sul territorio. Auspico anch’io che la fine di questa esperienza istituzionale, non sia la fine di questo splendido rapporto maturato con la Camera di Commercio di Treviso – Belluno. Ho potuto ammirare il lavoro che sanno fare all’estero degli imprenditori trevigiani e bellunesi.

A proposito dei fatti capitati a Washington sono meno preoccupato di altri, – rassicura Serragiotto – perché di fronte a certi comportamenti c’è una struttura democratica capace di proteggere la democrazia. E’ stato dato un messaggio molto vigoroso, per cui una struttura democratica è più forte del dittatore. I democratici – continua Serragiotto – sono famosi per non essere pro business, ci sarà un aumento della tassazione, ma anche una riforma relativa all’economia circolare, all’economia verde. Questo può essere d’ispirazione – conclude Serragiotto – per gli imprenditori che vogliono entrare negli Stati Uniti, perché sicuramente ci saranno fondi molto importanti per sviluppare questo tipo di economia.

Anche da parte mia, va l’augurio di buon lavoro al neo presidente della Italy-America Chamber of Commerce West di Los Angeles dott. Nicola Cagliata.