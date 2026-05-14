Valeria Marini senza filtri a “Privé”: “Sesso a tre? Con due uomini è bellissimo”

La showgirl si confessa a cuore aperto nel videocast di Mow: tra fantasie intime, il rapporto con i sex toy e il confronto coraggioso con il mondo delle escort.

Milano 14 maggio 2026 – – Non è mai stata una donna di mezze misure, ma questa volta Valeria Marini ha deciso di abbattere ogni barriera. Ospite della prima puntata della nuova stagione di Privé by MOW, il videocast condotto da Moreno Pisto in collaborazione con Escort Advisor, la “Valeriona nazionale” ha regalato un’intervista che definire intima sarebbe riduttivo. Un dialogo stellare, privo di tabù, dove il piacere e il desiderio sono stati i veri protagonisti.

Il fascino del “ménage à trois”

Il momento più sorprendente dell’intervista è arrivato quando la showgirl ha affrontato il tema delle fantasie di gruppo. Senza esitazioni, la Marini ha ammesso di aver sperimentato il rapporto a tre:

“Sì, l’ho fatto con due uomini. È stato bellissimo”, ha dichiarato, aggiungendo con un sorriso complice che, nella sua esperienza, la doppia presenza maschile vince nettamente sul confronto con due donne.

Ma non è solo la compagnia a stimolare la diva. Valeria ha confessato di vivere la propria sessualità in modo quotidiano e libero, definendo la masturbazione un modo per “staccare la spina dai troppi pensieri”. Un capitolo a parte è dedicato alla tecnologia del piacere: la showgirl si è dichiarata una grande fan dei sex toy, ammettendo di prediligere quelli più tecnologici e vibranti per i momenti di relax assoluto.

Oltre ogni tabù: il “Lato B” e i luoghi insoliti

Sollecitata dal direttore Moreno Pisto su pratiche più audaci, come il sesso nel “lato B”, Valeria non si è tirata indietro, definendo l’eros come un “universo infinito” dove l’unica regola è seguire ciò che piace. La conversazione si è poi spostata sui ricordi più piccanti, tra incontri fugaci in ascensore e baci rubati nei bagni di un treno, a dimostrazione di uno spirito passionale che non conosce confini logistici.

Il faccia a faccia con la escort Lory

Il cuore del programma ha visto poi l’ingresso in studio di Lory, una professionista del settore presente su Escort Advisor. Il confronto tra le due donne ha offerto una riflessione profonda sul rapporto tra sesso, potere e denaro.

Se Lory ha rivendicato il suo ruolo di dominatrice (anche economica) sull’uomo, Valeria ha espresso una visione più romantica e tradizionale: “Per me, farsi pagare per fare l’amore significa farsi usare”. Nonostante le visioni opposte, il dialogo è rimasto su binari di grande rispetto e curiosità reciproca, culminando in un punto d’incontro inaspettato: la legalizzazione del sex work.

“Siamo tutti pro legalizzazione”, ha affermato con convinzione la Marini. Un supporto che Lory ha motivato con la necessità di protezione e dignità per chi svolge questa professione, citando modelli europei dove la tutela sanitaria e la sicurezza sono la norma e non l’eccezione.

Dove vedere la puntata

Un esordio col botto per Privé, che conferma la sua natura di format capace di mescolare spettacolo e provocazione senza mai scivolare nel giudizio morale. La puntata integrale è già disponibile su YouTube, Spotify e sui canali ufficiali di MOW.