Proseguita l’attività di sgombero neve in Comelico. Cessata emergenza, domani chiude il Com di Santo Stefano di Cadore

Santo Stefano di Cadore 7 gennaio 2021 – E’ proseguito anche oggi lo sgombero della neve dalle strade comunali e dai tetti, soprattutto degli edifici pubblici e degli sporti che danno sulle vie pubbliche. Nella giornata di ieri sono state oltre 100 le richieste di verifica sui tetti avanzate da privati. Nel pomeriggio è stato verificato lo stato di attuazione degli interventi ancora in corso, in previsione di chiudere il Com Centro operativo misto nella giornata di domani e passare così la gestione post-emergenziale alle singole strutture comunali.

E’ quanto è emerso questa mattina alla riunione del Com di Santo Stefano di Cadore, presente il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi con il tecnico provinciale Carlo Zampieri, insieme ai sindaci del Comelico, al prefetto Sergio Bracco e al rappresentante della Regione Luca Soppelsa.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco, oggi hanno completato le 80 chiamate ancora aperte per la verifica dei tetti. È stato chiesto il raddoppio di personale di Pieve di Cadore e Santo Stefano di Cadore dove, per qualche giorno, proseguirà l’attività di controllo.