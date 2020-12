Formazione a distanza. Vettoretto: “la modalità online non ha rappresentato una barriera e per docenti e allievi è stata una grande sorpresa”

La Fondazione Progetto Uomo fa il bilancio dei percorsi di Alta formazione su piattaforme online attivati da marzo 2020: 7 i corsi attivati, 244 le ore erogate di formazione in aula virtuale, 289 i partecipanti ai corsi. Fiorella Vettoretto manager della formazione: “Prima di marzo la Fondazione Progetto Uomo non utilizzava alcuna piattaforma per la formazione online, tutti i corsi venivano realizzati in presenza. Da marzo 2020 ci siamo adeguati a un cambiamento rapido, tutti i corsi sono stati riprogrammati in FAD – formazione a distanza sincrona e il bilancio è positivo per il numero di corsi attivati, per il numero dei partecipanti e per la loro provenienza. Infatti la modalità FAD ha permesso la partecipazione a molte persone che non potevano iscriversi ai nostri corsi per la distanza geografica dalle sedi. I nostri docenti sono per la maggior parte professori delle più importanti università del nord Italia, da tempo utilizzano la modalità FAD e questo ci è stato d’aiuto. Inoltre proprio questi docenti universitari hanno avviato ricerche sull’efficacia della modalità FAD somministrando ai corsisti questionari iniziali e finali che consentono di valutare diversi aspetti della formazione a distanza. Anche sotto il profilo delle emozioni, che giocano un ruolo importante nell’apprendimento, la modalità online non ha rappresentato una barriera e per docenti e allievi è stata una grande sorpresa. Per il futuro pensiamo di continuare a integrare la formazione in presenza con quella a distanza. Gli allievi che hanno frequentato i nostri corsi online hanno manifestato il desiderio di conoscersi di persona e stiamo già pensando a occasioni di incontro che immaginiamo di grande gioia.”