Alessandro Perini eletto alla presidenza del Veneto dell’Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Il dottor Alessandro Perini, 55 anni, che opera nel Bellunese con il suo studio a Pieve di Cadore, è stato eletto lo scorso 29 aprile nuovo presidente per il Veneto di ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), sezione regionale che conta 2.712 iscritti. Il dottor Perini subentra al dottor Federico Zanetti e manterrà l’incarico per il quadriennio 2026-2029.

Comprovata e consolidata, proprio grazie all’attività pluridecennale svolta nel territorio montano, l’esperienza sindacale del nuovo presidente dei dentisti veneti: il dottor Perini, infatti, è stato presidente di ANDI Belluno fino alle recenti elezioni e ricopre oggi la carica di vicepresidente. Nel precedente mandato è stato, inoltre, segretario culturale di ANDI Veneto. «Accolgo questo incarico – sottolinea – con orgoglio e grande senso di responsabilità. Sono pronto ad affrontare con passione, entusiasmo e impegno le sfide quotidiane della professione e a mettere le competenze acquisite al servizio degli iscritti. Voglio rendere il sindacato sempre più inclusivo, combattere la burocrazia asfissiante e promuovere la formazione».

Proprio dalla formazione, infatti, bisogna partire per portare benefici a tutta la popolazione. «Come dimostra la recente esperienza maturata proprio a Belluno – prosegue il neo presidente di ANDI Veneto – con un corso per collaboratori di studio che ha avuto un grande successo, la nostra attenzione deve essere rivolta alla preparazione dei colleghi, ma anche di tutto il personale che opera nei nostri ambulatori. Abbiamo urgente bisogno di figure professionali aggiornate, qualificate e all’avanguardia». L’impegno, dunque, andrà nella direzione di organizzare sempre più corsi per il conseguimento del titolo e per l’aggiornamento dei collaboratori e degli assistenti di studio (CSO e ASO) in tutte le province, «perché il dentista che si informa – aggiunge – che è formato, che segue le regole e il personale preparato sono garanzia della tutela della salute dei pazienti».

Questi corsi, poi, quasi sempre offerti a prezzi calmierati, sono anche una straordinaria opportunità di lavoro per quelle donne e quei giovani che faticano a trovare risposte soprattutto nei territori a rischio di spopolamento, come il bellunese. «I nostri iscritti – prosegue il dottor Perini – si mettono a disposizione volentieri perché hanno grande necessità di personale qualificato e, una volta terminata la formazione, il posto di lavoro è assicurato».

Grande attenzione, infine, sarà dedicata proprio alle esigenze dei colleghi «a cui – spiega il nuovo presidente – cercheremo di offrire a costi ragionevoli un sempre maggior numero di servizi. Ma ci impegneremo molto anche nel fornire più servizi ai soci per deburocratizzare la professione, lavorando in sinergia con le istituzioni, in primis con la Regione, e per favorire il turn over tra colleghi vicini alla pensione e giovani dentisti che si affacciano alla professione. Agli iscritti daremo tutto il supporto possibile».

Il nuovo esecutivo di ANDI Veneto è così composto: Alessandro Perini (Presidente), Dario Danella (Vicepresidente vicario), Carlo Carlini e Mauro Grigoletto (Vicepresidenti), Nicola Gallo (Segretario), Luca Pellizzato (Tesoriere), Michele Panozzo (Segretario Sindacale) ed Ermanno Cavaleri (Segretario Culturale).

Consiglieri: Fabio Carnevale, Daniele Noce, Sonia Polesel, Filippo Stefani, Michele Saggin e Alessandra Pace.