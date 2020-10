Il 22 ottobre a Longarone la selezione al corso Eyewear product manager

Una prova scritta e un colloquio orale serviranno a selezionare gli ultimi partecipanti alla 7° edizione del corso ITS ACADEMY PER EYEWEAR PRODUCT MANAGER che inizierà entro metà novembre. L’appuntamento con questa seconda tornata di test è fissato a giovedì 22 alle 14.30 per lo scritto, mentre gli orari saranno stabiliti su appuntamento. Lo Staff dell’Area Formazione di Certottica attende i candidati nella sede del Politecnico Internazionale dell’Occhiale, in Via Malcom, 1 a Longarone.

Restano pochi posti per questa grande occasione di crescita sia professionale che personale. Il corso ITS, voluto dal MIUR per dare una risposta immediata alle esigenze delle aziende, è un’alternativa valida e completa all’Università che in 2 anni permette di affrontare un percorso altamente specialistico in cui vengono condensate 1200 ore di lezione e ben 800 ore di tirocinio.

Giova per questo del contributo del Ministero e della Regione del Veneto nel solco del Fondo Sociale Europeo, e nel caso del corso di Certottica è in capo alla Fondazione Fashion Academy ITS COSMO, che ingloba tutti gli ITS del settore moda del Veneto.

Ad attestare l’operatività dell’iter in questione, c’è da dire che la fase per così dire di “teoria”, mixa lezioni in aula, laboratori creativi e tecnici, visite a realtà aziendali di spiccato interesse, e trasferte a fiere di settore del calibro di MIDO, Milano Eyewear Show – la più importante al mondo – o del DaTe, che a Firenze condensa le produzioni di nicchia all’avanguardia dei mercati.

Il 90% dei docenti, inoltre, proviene dal mondo dell’occhiale e, grazie al know how acquisito, è in grado di trasmettere, oltre alle nozioni, la passione per il proprio lavoro e per l’intero settore.

Le ore di tirocinio, 300 il primo anno e 500 il secondo, sono il trampolino di lancio verso il mondo del lavoro: le aziende introducono concretamente gli allievi alla professione che porteranno avanti dopo il diploma, calandoli nei ritmi di vita del mondo dell’occhiale.

Una volta sostenuti positivamente gli esami finali, gli allievi conseguono il Diploma di Tecnico Superiore – 5° livello EQF (European Qualification Framework) e il riconoscimento di Crediti Formativi (CFU) spendibili in ogni Università.

L’Eyewear Product Manager può inserirsi con competenze e conoscenze nelle aree aziendali che si occupano della gestione di un occhiale o di una linea di occhiali, coordinandone tutte le fasi, dalla progettazione alla vendita.

E’ una figura richiesta da un numero sempre maggiore di aziende: ad attestarlo la percentuale, che supera l’85%, di neo diplomati che siglano un contratto di lavoro entro 6 mesi dal conseguimento del titolo.

Per accedere al test basterà compilare la domanda di partecipazione nell’home page del sito della Fondazione Fashion Academy ITS Cosmo, www.itscosmo.it.

Per ogni ulteriore informazione, Vi invitiamo a contattare lo staff dell’Area Formazione di Certottica allo 0437 573157, oppure via mail a formazione@certottica.it.