Ancora furti. Presi di mira Santa Giustina e Fonzaso

Dopo i furti in appartamento di Pedavena e Feltre di qualche giorno fa, nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre, ignoti, previa effrazione di una porta finestra, si sono introdotti in una abitazione di Santa Giustina via Giardinetto asportando della bigiotteria e la somma di 500 euro.

Nel corso della notte si è verificato un altro furto. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso e sono penetrati all’interno della casa di riposo Sant’Antonio di Fonzaso. Da un armadietto hanno asportato denaro e monili in oro degli ospiti per un valore di alcune migliaia di euro.

Entrambi i casi sono al vaglio dei carabinieri.