Ulss Belluno Dolomiti. Situazione stabile, nessuna nuova positività. Attivi i drive-in di Belluno, Feltre, Caprile, Tai

Le ultime 24 ore di attività laboratoristica non hanno messo in evidenza alcuna nuova positività relativa al tampone standard in riferimento al focolaio del Comelico.

Sono state tuttavia registrate cinque nuove positività relative ad anziani ospiti di una casa di riposo di area Dolomitica, trasferiti per precauzione presso il reparto di Malattie Infettive del San Martino.

Attualmente sono ricoverate in Malattie infettive 11 persone.

In merito alla casa di riposo interessata da un focolaio interno sono stati eseguiti ieri tamponi di controllo agli ospiti e al personale, i risultati di tali tamponi determineranno eventuali ulteriori interventi di isolamento dei soggetti positivi.

Nel pomeriggio odierno si è svolta, inoltre, una sessione aggiuntiva di tamponi al drive-in di Tai di Cadore finalizzata ai numerosi controlli dei contatti dell’ampia casisitica di positivi registrata ieri. L’attività proseguirà domani per l’intera giornata.

Pur con orario ridotto per l’allerta maltempo, i drive-in tampone di Belluno e di Feltre hanno eseguito questa mattina rispettivamente 87 e 73 tamponi.

Il drive in di Belluno da lunedì 5 ottobre opererà nella nuova sede di via Meassa- Sagrogna (strada provinciale sinistra Piave tra Belluno- Col Cavalier e Ponte nelle Alpi) con accesso libero dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni, al fine di alleggerire la viabilità interna ed esterna ospedaliera.

Promemoria attività drive-in con accesso diretto per soggetti sintomatici frequentanti la scuola e rientri dall’estero:

 il drive in di Belluno – operativo tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30

 il drive in di Feltre – operativo tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30

 il drive-in di Caprile – operativo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19

 il drive-in di Tai di Cadore – operativo il martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 19

Aggiornamento 3 ottobre 2020 ore 16.00