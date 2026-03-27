 Statistiche web
13.9 C
Belluno
venerdì, Marzo 27, 2026
HomePrima PaginaStop alle scorciatoie per i medici stranieri: il TAR boccia il reclutamento...
Prima PaginaSanità Medicina

Stop alle scorciatoie per i medici stranieri: il TAR boccia il reclutamento senza verifiche sostanziali

redazione
Scritto da redazione
0
193
Stefano Capelli - Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri di Belluno

Una sentenza del TAR della Lombardia, ora diventata definitiva, segna un punto di svolta cruciale per il sistema sanitario nazionale e regionale, stabilendo che il reclutamento di medici stranieri con titoli non riconosciuti dal Ministero non può avvenire tramite semplici “automatismi” burocratici.

La vicenda nasce dai ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale (FNOMCeO) e dagli Ordini provinciali del Veneto contro le delibere regionali che autorizzavano le Ulss ad assumere medici specializzati all’estero senza il preventivo riconoscimento del Ministero della Salute. In particolare, il TAR del Veneto aveva già sospeso a novembre 2025 l’efficacia di una delibera della Giunta regionale che mirava a inserire tale personale nei reparti di emergenza-urgenza e pronto soccorso.

Secondo Filippo Anelli, presidente FNOMCeO, e i presidenti degli Ordini veneti (tra cui Stefano Capelli per Belluno), la procedura bocciata dai giudici amministrativi introduceva una “disciplina alternativa” a quella nazionale. I punti critici segnalati includono:

  • Mancanza di verifiche attitudinali: Il sistema regionale prescindeva da una reale valutazione delle competenze e della capacità tecnica dei professionisti.

  • Criteri meramente numerici: Il riconoscimento del percorso di studi estero rischiava di basarsi su una verifica esclusivamente teorica, compensando eventuali mancanze formative con generica anzianità di servizio.

  • Tutela della salute: L’assunzione di soggetti “potenzialmente non qualificati” esporrebbe la collettività a rischi evitabili, violando il valore fondamentale della salute garantito dalla Costituzione.

La sentenza non impedisce l’impiego di medici stranieri, ma chiarisce che le Regioni, pur operando in deroga alle procedure ministeriali, hanno l’obbligo di effettuare una valutazione sostanziale dei titoli e delle competenze, in aderenza alle direttive europee.

I medici stranieri potranno quindi ottenere un riconoscimento regionale, valido fino al 2029, ma solo dopo un rigoroso vaglio del percorso formativo. Gli Ordini del Veneto si dicono ora pronti a un “aperto e sereno confronto” con la Regione per garantire che l’inquadramento di questi professionisti avvenga nel pieno rispetto della sicurezza delle cure.

Previous article
Belluno, area ex Agip Baldenich. Insieme per Belluno Bene Comune: farsa in consiglio comunale
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement -
- Advertisement - Roberto Denart
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Pausa Caffè

Motori, al via Vicenza Classic Car Show 2026: il salone che unisce leggenda e futuro

redazione - 0
Da domani e fino a domenica 29 marzo, i padiglioni di Italian Exhibition Group ospitano la terza edizione della kermesse. Tra celebrazioni per i...

Tra slitta, inclusione e futuro: Flavio Menardi incanta i giovani al Museo Etnografico Dolomiti

Valori e campioni paralimpici. Venerdì a Feltre l’incontro

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv